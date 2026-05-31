La Ciudad de México reafirma su posición como un epicentro de contrastes donde la modernidad tecnológica y la vida cotidiana convergen de maneras inesperadas. En las últimas horas, la Central de Abasto (CEDA), el mercado mayorista más grande del mundo se convirtió en el escenario de un suceso que circula con fuerza en plataformas digitales.

A través de grabaciones capturadas por trabajadores y transeúntes, se observa el desplazamiento de dos entidades mecánicas de alta complejidad entre los puestos de mercancía, un hecho que rompe con la dinámica habitual del recinto.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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México vs IA: así fue captado el momento

El gran protagonista del material audiovisual es un robot humanoide de última generación con visor azul iluminado y estructura mecánica visible. Sin embargo, lo que verdaderamente cautivó a los usuarios de internet es su peculiar vestimenta, ya que porta un enorme sombrero negro de charro y un delantal decorado con estampados.

Detrás de él, cuidándole la espalda, camina un perro mecánico plateado de cuatro patas que sigue el ritmo de su compañero con una precisión asombrosa. Los comerciantes y "diableros" del lugar detienen sus actividades por completo, observando con incredulidad y sacando sus teléfonos celulares para documentar el momento.

Como es costumbre ante este tipo de avistamientos, la comunidad digital mexicana reaccionó de inmediato con humor y asombro.

La reacción en redes: entre el ingenio mexicano y las teorías de los usuarios

Como es costumbre ante este tipo de avistamientos, la comunidad digital mexicana reaccionó de inmediato con humor y asombro. En los comentarios de las distintas plataformas de video, las bromas sobre la exigente vida laboral en el país no se hicieron esperar. "Imagínate vivir en Suiza y perderte esto" (comenta un usuario en la publicación)", reflejando el sentir general de orgullo por lo pintoresco de la situación.

Otros internautas prefieren teorizar sobre el verdadero propósito de estas máquinas en un entorno tan complejo y concurrido. "Ya mandaron a los robots a surtir el mandado para la semana (señala otra de las reacciones más populares en la red)", mientras que algunos bromean con que el humanoide llegó a disputar el puesto de trabajo a los cargadores locales o a pedir empleo de manera formal.

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