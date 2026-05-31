Hace 23 años, Jarabe de Palo estrenó "Bonito", un video musical que se desarrolló en la carretera y, cuando el productor de Alanis Morissette lo vio, supo que la cantante necesitaba rodar un clip parecido para el áñlbum que, un año después, lanzaría.

A finales del 2003, Guy Osear, trabajaba como mánager de artistas como Madonna y U2, ambos estaban contratados por Maverick Records y, por esa época, Alanis estaba firmada con la misma compañía discográfica.

Fue en un viaje de Osear a España que, mientras cambiaba los canales de televisión local, se detuvo al ver que emitían el video de "Bonito", en donde Pau Donés caminar por el Desierto de Mojave (EU), la canción del mismo año de la banda española Jarabe de Palo.

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Así es como lo narró a "Cadena 100" el equipo de la banda:

"El video le sorprendió mucho por su originalidad y le pareció una idea fantástica para el primer videoclip del álbum que, Alanis estaba a poco de lanzar al mercado".

Fue entonces que el mánager entró en contacto con la cantante canasiense que, al ver el video, compartió la idea de replicarlo pero, para lograrlo, primero tenían que pedirle su autorización a Marc Donés, hermano del cantante de Jarabe y director del video de "Bonito".

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"Ella también se entusiasmó con la idea, por lo que, mediante las respectivas compañías de discos, decidieron contactar con Pau, para pedirle si podían adaptar la idea de bonito, al próximo video de su canción ´Everything´".

Luego de que los hermanos Donés acecptaran, Morissette insisitó a su mánager, para que este, convenciera a Pau de aparecer en el video, de hecho es él quien, aparentemente, le corta su clásica y larga cabellera, que usó así gran parte de los principios de su carrera.

Aunque, en realidad, para ese momento, la cantante de "Ironic" ya se había cortado el cabello, por lo que tuvieron que usar una peluca para simular que su cabellera seguía siendo larga.

Fue tanto Marc Donés, el director de la idea origial, como el cineasta Merert Avis, quienres dirigieron "Everithing", video que se estrenó el 22 de marzo de 2004, un año más tarde de que "Bonito" se apoderara de los charts y listas musicales.

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melc