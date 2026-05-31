Christian Nodal convirtió la Plaza de Toros en una celebración del amor al compartir escenario con Ángela Aguilar ante 45 mil personas. La pareja desató la euforia cuando interpretó a dueto su icónico tema “Dime cómo quieres”, que culminó con Nodal de rodillas y un romántico beso frente al público.

Tras llevarla de la mano a la salida de la tarima, Christian se dirigió a todos los enamorados de la noche:

“Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero. Miren qué bonito se siente. Te amo, vida mía. ¡Y que viva el amor esta noche en La México!”, dijo.

Minutos antes, Nodal ya había dejado una pista, pues durante la interpretación de “Si te falta alguien”, el cantante modificó parte de la letra al cantar: “Te llevo pa’ donde sea, pa’ Roma”, en alusión a la ciudad donde, hace dos años, contrajo matrimonio con Ángela Aguilar en mayo.

Y cuando Nodal cantó: “A ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos...”, fue interpretada por muchos en la audiencia como una canción dedicada a Cazzu.

Con Gera MX interpretó “Botella tras botella” y Christian homenajeó a grandes como José Alfredo Jiménez, Hombres G o Selena Quintanilla.

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