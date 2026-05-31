[Publicidad]
Es oficial, Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí", la pareja contrajo matrimonio este sábado, 30 de mayo. Tomados de la mano, mientras sus familiares y amistades más cercanos aplaudían a su alrededor, descendieron por los escalones de El Antiguo Ayuntamiento de Marylebone (Londres), en donde tuvo lugar su unión civil.
Luego de, alrededor de dos años de noviazgo, Dua Lipa y su prometido, el actor británico, llegaron al altar; se trató de una boda civil, para la que la cantante de "Houdini" usó un traje de dos piezas, color blanco, y un sombrero de ala ancha; con fuerza sostenía, además, un pequeño ramo de flores de pétalos blancos y flósculos amarillos.
En el casa del novio, Callum portó un traje negro con doble abotonadura.
Lee también Dua Lipa prepara una romántica boda en Sicilia junto a Callum Turner
El protocolo duró entre 30 y 40 minutos; la cantante llegó acompañada de uin amigo en una camioneta Land Rover, él no fue captado a su llegada, pero lo hizo por su lado.
Al firmar la documentación que los convirtió oficialmente en "marido y mujer", Dua y Callum salieron del registro civil tomados de las manos, entre tanto, las personas que los acompañaban lanzaban por encima de ellos petalos de pequeñas flores.
Y si bien, eran pocos los que presenciaron su boda civil, aún tienen pendiente la celebración, la cual se llevará a cabo en la Villa Valguarrera, ubicada Bagheria, una pequeña ciudad de Palermo, Sicilia (Italia).
Lee también Dua Lipa irradia amor en la Berlinale
Algunos pormenores que, de acuerdo con "Daily Mail", se han dado a conocer por fuentes allegadas a lso recién casados, estos rentaron una planta de suites del hotel de lujo Villa Igiea, el cual tiene vista al mar Tirrea, para que hospeden sus invitadas e invitados.
Entre ellos figuran personalidades como Elton John, Donatella Versace -quien diseño el vestido de novia que Dua usará el fin de semana que viene- y Charli XCX.
De acuerdo con los informes internacionales, la celebración se prolongará, ya que comenzaría el jueves 7 y terminaría e el sábado 9 de junio.
melc
[Publicidad]
Más información
Estados
Gobernador de San Luis Potosí refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum; destaca proyectos conjuntos
Universal Deportes
Alegna González brilla en España; consigue el bicampeonato en el Gran Premio de Marcha en Madrid
Tendencias
Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga; la influencer transmitió el cateo en vivo
Tendencias
Captan a pacientes del IMSS arrodillados frente a una ventanilla para recibir informes; VIDEO desata furor en redes
Sección
¿Quién era Paola Márquez, la influencer que encontraron muerta en su departamento?
Sección
Sydney Sweeney impacta en Nueva York con atrevido ‘little black dress’ y escote abierto
Sección
Gobierno de Trump da marcha atrás en nueva norma para solicitudes de green card
Sección
“Me costó hasta mi matrimonio”: Adrián Marcelo revela las devastadoras secuelas de La Casa de los Famosos