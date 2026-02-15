Más Información

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

La ilustración de camino a la modernidad

La ilustración de camino a la modernidad

La densa oscuridad de una caverna

La densa oscuridad de una caverna

Berlín.—Dua Lipa llevó el Día de San Valentín a la alfombra roja. La cantante apareció por sorpresa en el Festival Internacional de Cine de Berlín para acompañar a su prometido, el actor Callum Turner, durante el estreno de Rosebush Pruning, su nueva película.

La presencia de la intérprete no figuraba en el programa oficial del certamen, por lo que su llegada al Berlinale Palast generó expectación inmediata entre fotógrafos y asistentes.

Lipa eligió un vestido de encaje transparente y Turner optó por un traje marrón sobrio. Posaron entre risas, miradas cómplices y gestos de afecto, antes de que ella se retirara para dejar que el actor asumiera el centro de la promoción, reportó Variety.

Sátira sobre el privilegio

Turner encabeza el elenco de Rosebush Pruning, una sátira familiar que sigue a cuatro hermanos estadounidenses atrapados entre su fortuna heredada, su aislamiento emocional y los secretos que rodean la muerte de su madre.

La historia explora cómo el anuncio de independencia del hermano mayor fractura el frágil equilibrio familiar y obliga a los personajes a confrontar una red de mentiras generacionales.

La película reúne a un elenco internacional que incluye a Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lukas Gage, Tracy Letts y Pamela Anderson; marca un giro en la filmografía de Aïnouz.

Durante la conferencia de prensa previa, Turner fue cuestionado sobre los rumores que lo colocan como el nuevo James Bond.

“Es muy pronto para esa pregunta. No voy a comentar nada”, dijo el actor, quien fue interrumpido por un compañero del reparto: “Perdón, yo soy el próximo James Bond”, desatando risas de la prensa y elenco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]