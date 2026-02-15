Berlín.—Dua Lipa llevó el Día de San Valentín a la alfombra roja. La cantante apareció por sorpresa en el Festival Internacional de Cine de Berlín para acompañar a su prometido, el actor Callum Turner, durante el estreno de Rosebush Pruning, su nueva película.

La presencia de la intérprete no figuraba en el programa oficial del certamen, por lo que su llegada al Berlinale Palast generó expectación inmediata entre fotógrafos y asistentes.

Lipa eligió un vestido de encaje transparente y Turner optó por un traje marrón sobrio. Posaron entre risas, miradas cómplices y gestos de afecto, antes de que ella se retirara para dejar que el actor asumiera el centro de la promoción, reportó Variety.

Sátira sobre el privilegio

Turner encabeza el elenco de Rosebush Pruning, una sátira familiar que sigue a cuatro hermanos estadounidenses atrapados entre su fortuna heredada, su aislamiento emocional y los secretos que rodean la muerte de su madre.

La historia explora cómo el anuncio de independencia del hermano mayor fractura el frágil equilibrio familiar y obliga a los personajes a confrontar una red de mentiras generacionales.

La película reúne a un elenco internacional que incluye a Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lukas Gage, Tracy Letts y Pamela Anderson; marca un giro en la filmografía de Aïnouz.

Durante la conferencia de prensa previa, Turner fue cuestionado sobre los rumores que lo colocan como el nuevo James Bond.

“Es muy pronto para esa pregunta. No voy a comentar nada”, dijo el actor, quien fue interrumpido por un compañero del reparto: “Perdón, yo soy el próximo James Bond”, desatando risas de la prensa y elenco.