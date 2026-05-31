Las bujías son componentes esenciales para el funcionamiento de un automóvil con motor de combustión. Aunque son piezas pequeñas, tienen la importante tarea de generar la chispa eléctrica que enciende la mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros del motor.

Gracias a este proceso, el vehículo puede arrancar y desplazarse correctamente. Y de acuerdo con un artículo de Volkswagen México, también ayudan a disipar parte del calor generado durante la combustión.

Conducir con las bujías en mal estado puede provocar distintos problemas mecánicos, desde dificultades para arrancar hasta un aumento en el consumo de combustible. Por ello, es importante conocer cada cuánto cambiarlas.

Cambiar las bujías le da mejor potencia al auto. Foto: Freepik

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¿Cuándo es momento de cambiar las bujías del auto?

Existen diversas señales que pueden indicar que las bujías necesitan ser reemplazadas. Los expertos de Ford México explican que uno de los síntomas más frecuentes es la dificultad para arrancar el vehículo, y esto ocurre porque el desgaste de las piezas ya no generan una chispa eficiente para encender la mezcla de combustible.

Otra señal es la pérdida de potencia. Si el automóvil tarda más en responder al acelerar o presenta tirones durante la conducción, es posible que las bujías estén deterioradas. Volkswagen México también menciona como alerta un ralentí inestable y el aumento en el consumo de gasolina.

Además, puede haber señales visibles, por ejemplo, manchas negras que indican la acumulación de carbón; residuos blancos que pueden relacionarse con impurezas o combustible de mala calidad; y la presencia de aceite, que apuntar a fugas internas en el motor.

De igual manera, si la cerámica está rota o dañada, la recomendación de los expertos es reemplazar las bujías inmediatamente.

¿Cada cuánto cambiar las bujías?

La duración de las bujías depende del tipo de material y de las condiciones de uso del vehículo. Según Mitsubishi Motors, la recomendación general es cambiarlas cada 60,000 kilómetros, aproximadamente, y revisarlas durante las afinaciones periódicas del motor.

Adicional al kilometraje, se sugiere prestar atención al comportamiento del vehículo y revisar las bujías cuando aparezcan advertencias como vibraciones, pérdida de potencia o fallas de encendido.

Otro dato que debes saber, sobre todo si planeas hacer el cambio por tu propia cuenta, es que existen 3 tipos principales de bujías:

De cobre, que son las más económicas y ofrecen buena conductividad, aunque tienen una vida útil más corta.

De platino, que son más resistentes al desgaste y soportan mejor las altas temperaturas del motor. Gracias a ello, requieren menos mantenimiento y duran más tiempo.

De iridio, que destacan por ofrecer un mejor rendimiento y una mayor duración. Aunque son más costosas, se consideran una opción eficiente para mantener un desempeño estable del motor.

Antes de cambiar las bujías, revisa cuáles son las mejores para el motor. Foto: Freepik

5 consejos para cambiar las bujías por tu cuenta

Este proceso no es complicado, pero sí necesita atención total y, sobre todo, seguir consejos clave como:

Antes de cambiar las bujías, es importante verificar cuáles son las adecuadas para el motor. Cambia una bujía a la vez, lo que ayuda a evitar errores en la conexión de cables o bobinas. Observar el color y las condiciones de las bujías puede ayudar a detectar otros problemas mecánicos. Un ajuste excesivo de las piezas puede dañar la rosca o afectar su funcionamiento correcto. Tanto Volkswagen México como Ford México recomiendan revisar las bujías durante los servicios de mantenimiento para prevenir fallas inesperadas.

Las bujías son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier automóvil, así que mantenlas en buen estado y reemplázalas en el momento en que comiences a detectar las señales de advertencia.

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