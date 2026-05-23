Autopistas | 23-05-26 | 12:00 | David Jiménez | Actualizada | 23-05-26 | 12:00 |

Actualmente, el es uno de los autos más importantes de la marca alemana pues, además de su imponente diseño, ha obtenido la calificación máxima en seguridad.

Siendo sinónimo de confianza, tecnología y solidez estructural, este SUV se vende en tres versiones en México y tienes que conocerlas por si planeabas comprar una.

¿Cómo es el Volkswagen Taos 2026?

Las versiones del son Trendline, Comfortline, Highline; todas cuentan con un motor de 1.4 L de inyección electrónica directa TSI, transmisión tipo Tiptronic 8, potencia de 150 caballos de fuerza con 5000 revoluciones por minuto y torque de 250 Nm.

Asimismo, ofrecen un rendimiento combinado de 16.8 km/l, bolsas de aire para todos los pasajeros y 5 años de garantía defensa a defensa o hasta 100,000 km. Y también incluyen seguro de robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas, aunque su fuerte es la seguridad.

En el Latin NCAP, este SUV obtuvo 5 estrellas por su desempeño sólido en protección para adultos y niños.

En las pruebas de choque frontal, lateral y de impacto contra poste, su estructura se mantuvo estable y protegió bien la cabeza, cuello y torso de los ocupantes. De igual manera, tuvo buenos resultados en la prueba de latigazo cervical y en sistemas de prevención de accidentes como el frenado autónomo de emergencia y el control de estabilidad.

El Latin NCAP destacó que la Taos incluye de serie 6 bolsas de aire, ESC, anclajes ISOFIX y asistentes de conducción, lo que le ayudó a alcanzar calificaciones altas: 91% en protección para adultos, 90% para ocupantes infantiles y 92% en asistencias de seguridad.

El Volkswagen Taos 2026 se vende en tres versiones. Foto: Volkswagen
El Volkswagen Taos 2026 se vende en tres versiones. Foto: Volkswagen

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Y de manera particular, cada versión ofrece lo siguiente:

Trendline

  • Rines de aluminio de 17” Manalli.
  • Pantalla semiflotante touch a color de 10”.
  • Luces traseras en tecnología LED con línea de conexión y logo iluminado.
  • Sistema Lane Assist.

Comfortline

  • Rines de aluminio maquinados de 18" Phoenix.
  • Volante multifunciones forrado en leatherette.
  • Vestiduras de asientos en leatherette y asiento de conductor con ajuste eléctrico de 10 vías.v
  • Luz de curva dinámica.
  • Cristales traseros oscurecidos (segunda fila y medallón).

Highline

  • Techo corredizo y cubiertas de espejos pintados en color negro.
  • Rines de aluminio de 18" Grizzly Black.
  • Parrilla central con labio iluminado en tecnología LED.
  • Sensores de estacionamiento delanteros.
  • Light Assist.
  • Climatronic touch.
  • Sistema de sonido Volkswagen Premium con Subwoofer.
El Volkswagen Taos 2026 es un SUV apto para viajes familiares. Foto: Volkswagen
El Volkswagen Taos 2026 es un SUV apto para viajes familiares. Foto: Volkswagen

¿Cuál es la versión más barata del Volkswagen Taos 2026?

Si estás interesado en el , la versión más barata es la Trendline y tiene un precio de lista que va desde los $502,390; cuenta con todo lo necesario para tus trayectos cotidianos o viajes en familia.

Por otro lado, si tu presupuesto es amplio y buscas un vehículo con mayor equipamiento para viajes de negocio o actividades demandantes, el precio de la versión Comfortline es de $554,990, y la Highline cuesta $616,190.

Como podrás ver, este SUV es uno de los más atractivos del mercado mexicano gracias a su combinación de tecnología y seguridad.

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