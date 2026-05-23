Actualmente, el Volkswagen Taos 2026 es uno de los autos más importantes de la marca alemana pues, además de su imponente diseño, ha obtenido la calificación máxima en seguridad.

Siendo sinónimo de confianza, tecnología y solidez estructural, este SUV se vende en tres versiones en México y tienes que conocerlas por si planeabas comprar una.

¿Cómo es el Volkswagen Taos 2026?

Las versiones del Taos 2026 son Trendline, Comfortline, Highline; todas cuentan con un motor de 1.4 L de inyección electrónica directa TSI, transmisión tipo Tiptronic 8, potencia de 150 caballos de fuerza con 5000 revoluciones por minuto y torque de 250 Nm.

Asimismo, ofrecen un rendimiento combinado de 16.8 km/l, bolsas de aire para todos los pasajeros y 5 años de garantía defensa a defensa o hasta 100,000 km. Y también incluyen seguro de robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas, aunque su fuerte es la seguridad.

En el Latin NCAP, este SUV obtuvo 5 estrellas por su desempeño sólido en protección para adultos y niños.

En las pruebas de choque frontal, lateral y de impacto contra poste, su estructura se mantuvo estable y protegió bien la cabeza, cuello y torso de los ocupantes. De igual manera, tuvo buenos resultados en la prueba de latigazo cervical y en sistemas de prevención de accidentes como el frenado autónomo de emergencia y el control de estabilidad.

El Latin NCAP destacó que la Taos incluye de serie 6 bolsas de aire, ESC, anclajes ISOFIX y asistentes de conducción, lo que le ayudó a alcanzar calificaciones altas: 91% en protección para adultos, 90% para ocupantes infantiles y 92% en asistencias de seguridad.

El Volkswagen Taos 2026 se vende en tres versiones. Foto: Volkswagen

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Y de manera particular, cada versión ofrece lo siguiente:

Trendline

Rines de aluminio de 17” Manalli.

Pantalla semiflotante touch a color de 10”.

Luces traseras en tecnología LED con línea de conexión y logo iluminado.

Sistema Lane Assist.

Comfortline

Rines de aluminio maquinados de 18" Phoenix.

Volante multifunciones forrado en leatherette.

Vestiduras de asientos en leatherette y asiento de conductor con ajuste eléctrico de 10 vías.v

Luz de curva dinámica.

Cristales traseros oscurecidos (segunda fila y medallón).

Highline

Techo corredizo y cubiertas de espejos pintados en color negro.

Rines de aluminio de 18" Grizzly Black.

Parrilla central con labio iluminado en tecnología LED.

Sensores de estacionamiento delanteros.

Light Assist.

Climatronic touch.

Sistema de sonido Volkswagen Premium con Subwoofer.

El Volkswagen Taos 2026 es un SUV apto para viajes familiares. Foto: Volkswagen

¿Cuál es la versión más barata del Volkswagen Taos 2026?

Si estás interesado en el Volkswagen Taos 2026, la versión más barata es la Trendline y tiene un precio de lista que va desde los $502,390; cuenta con todo lo necesario para tus trayectos cotidianos o viajes en familia.

Por otro lado, si tu presupuesto es amplio y buscas un vehículo con mayor equipamiento para viajes de negocio o actividades demandantes, el precio de la versión Comfortline es de $554,990, y la Highline cuesta $616,190.

Como podrás ver, este SUV es uno de los más atractivos del mercado mexicano gracias a su combinación de tecnología y seguridad.

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