BMW sorprendió a los fanáticos del sector automotriz al presentar el nuevo Vision BMW Alpina, un vehículo que combina lujo, confort y alto rendimiento inspirado en el serie 7. La presentación de este modelo se llevó a cabo en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 donde los asistentes pudieron presenciar el futuro de la legendaria firma alemana.

“Alpina siempre ha representado una idea muy específica de rendimiento y refinamiento, donde la velocidad y el confort son ambiciones complementarias. Nuestro papel como nuevos custodios de esta marca es preservar esta distinción y moldearla para un contexto contemporáneo,” explicó Adrian van Hooydonk, director de Diseño del Grupo BMW.

Además, resaltó como el Vision muestra cómo estas cualidades pueden expresarse con disciplina y modernidad.

Si quieres conocer todas las características del nuevo auto de BMW Alpina, sigue leyendo.

Este auto está inspirado en el BMW serie 7. Foto: BMW Group

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¿Cómo es el Vision BMW Alpina?

Este auto cuenta con carrocería tipo coupé de lujo con 5,200 mm de longitud. Asimismo, el frente está inspirado en el diseño “nariz de tiburón” mantenido una postura inclinada hacia adelante y volúmenes poderosos que prometen una gran velocidad sin exageración.

Además, este modelo cuenta con luces diurnas que ofrecen un tono blanco cálido que trazan los contornos de la parrilla de riñones, inspirado en la primera luz sobre los Alpes bávaros. Por otro lado, los cristales iluminados añaden un toque elegante dentro de las lámparas esbeltas.

Pero eso no es todo, desde su exterior, los más observadores vislumbraran rines delanteros de 22 pulgadas y traseros de 23, así como el escape elíptico de cuatro tubos y la inscripción metálica y pulida “Alpina”.

En cuanto al desempeño, cuenta con un motor V8 configurado para producir los sonidos característicos del escape Alpina: profundos a baja velocidad y sonoros a altas revoluciones, lo que eleva la experiencia de los conductores.

Si hablamos del interior, la cabina ofrece espacio, calidad en los materiales y un diseño artesanal muy sobrio, perfecto para quienes disfrutan de una conducción elegante. En temas tecnológicos, el Vision no se queda atrás pues los conductores podrán encontrar:

BMW Panoramic iDrive.

BMW Panoramic Vision head-up display.

Pantalla para pasajero.

Finalmente, se confirmó que el primer modelo de la marca BMW Alpina, llegará el próximo año.

El Vision llegará en 2027. Foto: BMW Group

¿Qué es BMW Alpina?

Alpina es la marca de lujo y alto rendimiento más exclusiva de BMW. De acuerdo con su sitio oficial, desde su integración en 2026, combina ingeniería de alta precisión, acabados artesanales y una experiencia de conducción tipo Grand Touring. Además, BMW la describe como un sinónimo de rendimiento soberbio, elegancia discreta y una identidad diferenciada.

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