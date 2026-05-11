BMW sorprendió a los aficionados mexicanos al presentar su nuevo iX3; un auto 100% eléctrico que destaca por integrar tecnología de última generación, equipamiento de premium, innovación digital y un diseño elegante que promete redefinir el futuro de la movilidad.

Además, este será el primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse, por lo que desde su versión inicial podremos encontrar un alto nivel de tecnología y confort. Si quieres conocer el precio de salida y cuándo llegará a México, sigue leyendo.

Este auto utiliza la tecnología BMW eDrive de sexta generación. Foto: BMW Group PressClub México

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¿Cómo es el nuevo BMW iX3?

De acuerdo BMW Group PressClub México, el iX3 utiliza la tecnología BMW eDrive de sexta generación, que incluye motores eléctricos altamente eficientes, baterías de alta tensión con celdas cilíndricas de mayor densidad energética, y una arquitectura de 800V, lo que reduce las pérdidas de energía en un 40% comparado con la generación anterior, reduce el peso en un 10% y disminuye los costos de fabricación en un 20%.

Este auto ofrece una autonomía de 805 kilómetros, 469 caballos de fuerza y 476 libras-pie de torque, aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4.9 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h. Asimismo, su batería permite una carga completa en 11 horas (corriente alterna 11 kW) y carga rápida del 20% al 80% en 28 minutos (corriente directa).

En cuanto al exterior, este vehículo eléctrico tiene rines de 20 pulgadas, parrilla iluminada BMW Iconic Glow con animación de bienvenida y despedida, manijas de puerta enrasadas en color de la carrocería, retráctiles y de operación eléctrica, techo panorámico con cristal de confort climático, cristales traseros tintados y faros LED con asistencia de luz de carretera anti-deslumbramiento.

Sin embargo, no debemos olvidar el interior y confort, pues es uno de los principales aspectos que los conductores buscan, y BMW no decepciona, pues cuenta con asiento para el conductor con ajuste eléctrico, asientos traseros abatibles, espejo retrovisor con función antideslumbrante, iluminación ambiental, bandeja de carga inalámbrica y volante multifunción.

El auto permite usar un smartphone como llave principal y desplegar las manijas al acercarse al vehículo (requiere dispositivo con UWB), asimismo podemos encontrar 7 altavoces, interfaz bluetooth, puertos USB y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

El interior de este vehículo permite gran conectividad y confort. Foto: BMW Group PressClub México

Por otro lado, el iX3 ofrece la experiencia de usuario Panoramic iDrive impulsada por el BMW Operating System X, una dinámica de manejo líder en su clase gracias a la unidad de mando “super cerebro” Heart of Joy. De igual forma, BMW incorporó otras funciones de asistencia de conducción como:

Advertencia de reversa y estacionamiento.

Advertencia de salida y cambio de carril.

Sensores de estacionamiento.

Asistente de evasión, alto y frenado de emergencia delantero y trasero.

Prevención de colisión trasera.

Cámara de reversa con vista panorámica.

Control crucero.

Finalmente, este modelo tiene grandes sistemas de seguridad, entre los que destacan:

Bolsas de aire: Airbag frontal y laterales para conductor y copiloto, airbag de cabeza sobre la primera y segunda fila y airbag central (asiento de conductor)

Control Dinámico de estabilidad (DSC), de tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS)

Detección de presencia: recuerda al conductor la presencia de un ser vivo en el habitáculo tan pronto como el vehículo se ha bloqueado.

Protección acústica para peatones: generación de sonido al conducir en modo eléctrico hasta 30 km/h para proteger a otros usuarios de la vía.

Control electrónico de presión de neumáticos.

Kit de reparación de neumáticos plus: Permite continuar conduciendo hasta 200 km con una velocidad máxima de 80 km/h.

Asistente de atención con parada de emergencia:

Si el conductor queda incapacitado para conducir, el sistema de emergencia puede hacer que el vehículo se orille y detenga por completo.

Llamada de emergencia inteligente

Sistema de alarma con monitoreo de puertas, cofre, portón trasero y sensor de inclinación (neumáticos).

Alarma audible y visual con envío de notificación mediante My BMW App cuando se activa el sistema antirrobo.

Triángulo de advertencia con botiquín de primeros auxilios.

El nuevo auto de BMW ofrece una autonomía de 805 kilómetros. Foto: BMW Group PressClub México

¿Cuál es el precio del BMW iX3 y cuándo llega a México?

¡Tómalo en cuenta! El BMW iX3 50 xDrive 2027 llegará al mercado mexicano en junio de 2026. El primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse será de $1,495,000 y buscará posicionarse como uno de los vehículos eléctricos de lujo más innovadores de la marca.

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