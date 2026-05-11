Probablemente uno de los medios de transporte que más auge ha tenido en los últimos años ha sido la movilidad eléctrica en forma de scooters, bicicletas eléctricas o bicimotos. Esto se debe a que se ha convertido en una alternativa viable, principalmente por su facilidad para desplazarse y por el vacío legal que tenían.

Sin embargo, aunque cada vez vemos más de estos vehículos en las calles, también notamos que aún no están regulados en su totalidad. Esto ha generado que sigan circulando sin restricciones claras, pese a que ya existe una base legislativa que busca regular su uso.

Fecha límite para emplacar mi scooter

Las autoridades capitalinas ya definieron algunos lineamientos sobre la circulación de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, a partir del 1 de julio los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, conocidos como VEMEPE, deberán comenzar su proceso de regulación en Ciudad de México.

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Es decir, la fecha límite para emplacar scooters comienza a tomar relevancia para quienes usan este tipo de vehículos eléctricos, sobre todo si entran dentro de la categoría establecida por la autoridad.

¿Qué se considera un VEMEPE?

La categoría VEMEPE hace referencia a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales. Aquí entrarían scooters eléctricos, bicimotos y algunos vehículos ligeros eléctricos que superen ciertos límites técnicos establecidos por la autoridad.

En un futuro se espera que los VEMEPE tengan más regulaciones, como:

Tarjeta de circulación

Licencia para conducir

Seguro obligatorio

Uso de casco

Luces encendidas

Respeto a reglas generales de tránsito

De entrada, la referencia oficial señala unidades que pueden superar los 25 km/h, contar con acelerador independiente y funcionar con motor eléctrico. Esto los separa de una bicicleta convencional o de una bici eléctrica de pedaleo asistido.

Sin embargo, hay un punto importante. A partir del 1 de julio únicamente los vehículos nuevos que se comercialicen deberán salir emplacados desde el punto de venta. Por ello, las sanciones que iniciarán en septiembre estarán enfocadas principalmente en esas unidades nuevas que no cumplan con la normativa.

Así que, al hablar de la fecha límite para emplacar scooters, es importante diferenciar entre los vehículos nuevos y los scooters o bicicletas eléctricas que ya están en circulación.

¿Y si ya tengo un scooter o bici eléctrica?

En este caso, las autoridades contemplan un periodo de regularización que irá del 1 de julio al 20 de noviembre. Esto daría cerca de cuatro meses para que los propietarios puedan realizar el trámite antes de que comiencen las sanciones para las unidades anteriores.

Los detalles del proceso se darían a conocer más adelante, por lo que quienes ya cuentan con un scooter o bici eléctrica deberán estar atentos a la información oficial sobre los requisitos que se pidan para completar la regularización.

Dónde no podrán circular los scooters

Otro punto importante es que estos vehículos no podrán utilizar ciertos espacios diseñados para otros usuarios de la vía. Entre ellos:

Banquetas

Zonas peatonales

Ciclovías, cuando se trate de unidades motorizadas reguladas

Carriles confinados de transporte público

Con estas medidas, la autoridad busca ordenar el uso de estos vehículos eléctricos y establecer reglas más claras para su circulación. Por eso, conocer la fecha límite para emplacar scooters será clave para evitar sanciones y cumplir con la nueva regulación.

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