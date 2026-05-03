Comprar un auto en efectivo puede parecer una opción sencilla; sin embargo, en México, las operaciones que involucran grandes cantidades de dinero y la adquisición de bienes de alto valor, como lo es un vehículo, están sujetas a regulaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esas regulaciones tienen por objetivo prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Y entre ellas, el SAT ha establecido límites para el uso de efectivo en la compra de un coche.

Si quieres conocer cuáles son, en Autopistas te lo contamos.

Puedes comprar un auto con efectivo, pero respetando el límite del SAT. Foto: Freepik

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¿Cuál es el monto máximo de dinero en efectivo para comprar un auto?

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), existen restricciones para realizar o aceptar pagos en efectivo mediante el uso de monedas y billetes, ya sea en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.

Específicamente, para la compra de un auto, el límite establecido es de 3,210 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Considerando que este 2026 el valor de la UMA es $117.31, el monto máximo quedaría en $376,565.10, sin importar si el vehículo es nuevo o usado.

¡Ojo! Si rebasas ese monto, las concesionarias pueden abstenerse de recibir el pago, aunque la compra se haga en una sola exhibición. Y es que, según esta misma ley, se considera una "actividad vulnerable".

Comprar un auto con grandes sumas de efectivo es considerado una actividad vulnerable. Foto: Unsplash

¿Qué otras compras tienen límite de pago en efectivo?

Además de los autos, el SAT establece límites para la compra, venta y adquisición de otros bienes con dinero en efectivo, por ejemplo:

Compraventa de inmuebles: límite de $941,412.75 (8,025 veces la UMA).

Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

Compraventa de relojes, joyería, metales y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, así como la entrega a pago de premios por haber participado en tales juegos: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

Servicios de blindaje para vehículos e inmuebles: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

Compra venta de acciones o partes sociales: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

Arrendamiento de inmuebles y vehículos: límite de $376,565.10 (3,210 veces la UMA).

¿De cuánto es la multa por rebasar el límite de la compra de un auto?

En caso de que superes el límite de efectivo en la compra de un auto, podrías recibir una multa de entre 10,000 y 65,000 veces el valor diario de la UMA, equivalente desde los $1,173,100 a $7,625,150.

Si piensas adquirir un auto, te recomendamos buscar otros métodos alternativos, entre ellos, créditos de financiamiento para pagar a meses.

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