El renacimiento de Freelander ya es una realidad. A tan solo semanas de la presentación del Concept 97 en China, la versión de producción del nuevo Freelander 8 ha debutado oficialmente durante el Beijing Auto Show 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para esta histórica denominación, ahora convertida en una marca independiente enfocada en vehículos de nueva energía.

Fruto de la colaboración entre Jaguar Land Rover y Chirey, el Freelander 8 inaugura una gama que apostará por sistemas electrificados, incluyendo versiones híbridas enchufables, totalmente eléctricas y con extensor de rango. Este modelo no solo revive un nombre emblemático, sino que redefine su propósito bajo una visión moderna y global.

Foto: Freelander

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Estética robusta

A nivel diseño, el Freelander 8 mantiene un vínculo claro con su legado. Su silueta robusta y de líneas cuadradas retoma elementos del modelo original, como la característica ventana triangular en el pilar trasero y los faros de inspiración geométrica. La parrilla cerrada —típica de los vehículos eléctricos— incorpora el nombre Freelander en relieve, mientras que un sensor LiDAR montado en el techo anticipa avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Con una longitud cercana a los 5.1 metros, este SUV se posiciona entre modelos como el Defender 110 y el Defender 130, destacando por su imponente presencia. Sin embargo, llama la atención la ausencia de la clásica llanta de refacción trasera, un detalle que habría reforzado su carácter todoterreno y su conexión con el modelo original de finales de los noventa.

El modelo de producción conserva gran parte del diseño del concept, aunque introduce cambios importantes para cumplir con normativas actuales. Por ejemplo, las puertas traseras de apertura inversa fueron reemplazadas por un esquema convencional con pilar B, y las manijas completamente ocultas dieron paso a un sistema semiintegrado, en línea con nuevas regulaciones en China que también han obligado a ajustes en modelos de otras marcas como BMW.

Foto: Freelander

Electrificación de punta

En cuanto a su arquitectura, el Freelander 8 contará con tres filas de asientos y baterías suministradas por CATL, compatibles con carga ultrarrápida de hasta 350 kW. También se anticipan elementos como suspensión neumática y un diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado, reforzando su enfoque tanto en confort como en capacidades fuera del asfalto. Aunque el interior aún no ha sido revelado en su totalidad, el concept adelantaba una pantalla que recorre todo el tablero, acompañada de un sistema central de infoentretenimiento.

El desarrollo del Freelander 8 estuvo liderado por Phil Simmons, director del centro de diseño de la marca, quien ha dado forma a un modelo que encarna los cuatro pilares de la firma: inconformismo británico, lujo contemporáneo, inteligencia creativa y diseño expresivo. Por su parte, Lucia Mao, CEO de Freelander International, destacó que el vehículo representa una reinterpretación moderna de la artesanía británica, combinando herencia y tecnología en un producto global.

Foto: Freelander

Entre los elementos distintivos del diseño destacan el concepto “Castle Body”, que combina una base sólida con una cabina superior más ligera; los faros interconectados de estilo técnico; las luces traseras flotantes; y el cofre de doble cresta que refuerza su carácter musculoso. En el interior, sobresalen detalles como la posición de conducción elevada tipo “comandante”, una pantalla integrada Mini LED de gran formato y asientos traseros “zero-gravity” diseñados para maximizar el confort en trayectos largos.

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Mirada global

El Freelander 8 no será exclusivo del mercado chino. La nueva marca tiene planes de expansión global, incluyendo mercados con volante a la derecha, y ya anticipa el lanzamiento de seis modelos en los próximos cinco años, todos dentro del segmento SUV.

Con este debut, Freelander inicia oficialmente su nueva etapa internacional. Más que una continuación, el Freelander 8 representa un salto hacia el futuro, donde tradición y electrificación convergen para dar forma a una nueva generación de vehículos todoterreno premium.

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