Volkswagen da un paso clave en su estrategia de electrificación con la llegada del nuevo ID. Polo, un modelo que traslada uno de sus nombres más exitosos al mundo de la movilidad eléctrica. La marca alemana apuesta por democratizar el acceso a los autos eléctricos con un producto compacto, tecnológico y pensado para el uso cotidiano.

De acuerdo con Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen, el Volkswagen ID. Polo mantiene la esencia que ha hecho del Polo un referente por décadas, pero ahora adaptado a las exigencias actuales: diseño claro, operación intuitiva, alta calidad y tecnología heredada de segmentos superiores.

Foto: Volkswagen

Autonomía competitiva y carga rápida de serie

El nuevo Volkswagen ID. Polo estará disponible con tracción delantera y tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 caballos de fuerza. Las versiones de entrada incorporan una batería LFP de 37 kWh, capaz de ofrecer hasta 329 kilómetros de autonomía, mientras que la variante más potente equipa una batería NMC de 52 kWh que alcanza hasta 454 kilómetros.

Uno de los puntos fuertes es que todas las versiones incluyen carga rápida en corriente directa, permitiendo recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 23 a 24 minutos, lo que lo coloca como una opción práctica incluso fuera del entorno urbano.

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Más espacio en un formato compacto

A pesar de sus dimensiones contenidas (4.05 metros de largo), el Volkswagen ID. Polo aprovecha la plataforma MEB+ para ofrecer una mejor distribución interior. El resultado es un incremento del 25% en la capacidad de la cajuela, alcanzando 441 litros, que pueden expandirse hasta 1,240 litros al abatir los asientos traseros.

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Este enfoque lo convierte en un vehículo versátil, apto tanto para la ciudad como para viajes con familia o amigos.

Diseño “Pure Positive”: moderno y reconocible

El Volkswagen ID. Polo es el primer modelo de producción en adoptar completamente el nuevo lenguaje de diseño “Pure Positive”, liderado por Andreas Mindt. Su estética combina proporciones limpias con elementos icónicos como el pilar C inspirado en el primer Golf, además de una firma luminosa moderna que refuerza su identidad eléctrica.

Por dentro, el habitáculo apuesta por materiales de mayor calidad, ergonomía optimizada y detalles cuidados que elevan la percepción general del vehículo.

Tecnología y conectividad al centro

El interior destaca por su enfoque digital, con un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas y una pantalla central de 13 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Innovision. La interfaz combina gráficos modernos con funciones como el “retro display”, que rinde homenaje al diseño del Golf clásico.

Foto: Volkswagen

En cuanto a asistencias, incorpora sistemas avanzados como Travel Assist con reconocimiento de semáforos, una primicia en su segmento, además de conducción con un solo pedal.

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Tres versiones bien diferenciadas

El Volkswagen ID. Polo se ofrecerá en tres niveles:

Trend: versión de entrada con carga rápida, iluminación LED y asistencias básicas.

Life: suma control de crucero adaptativo, cámara trasera, conectividad total con smartphones y mayor confort.

Style: tope de gama con faros IQ.LIGHT Matrix LED, interiores más refinados, asientos con calefacción y funciones premium como iluminación ambiental avanzada.

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Equipamiento de segmentos superiores

Entre los opcionales destacan elementos poco comunes en este segmento, como un sistema de sonido Harman Kardon, techo panorámico, asientos con función de masaje y ajuste eléctrico con memoria.

Además, el Volkswagen ID. Polo integra tecnología vehicle-to-load, que permite alimentar dispositivos externos (hasta 3.6 kW), convirtiendo al auto en una fuente de energía móvil.

Precio y disponibilidad

El nuevo compacto eléctrico ya inició preventa en Alemania con un precio inicial de 33,795 euros para la versión Life más potente. Una variante más accesible, con precio desde 24,995 euros, llegará posteriormente junto con más configuraciones. De momento, no está previsto para el mercado latinoamericano.

Con este lanzamiento, Volkswagen refuerza su apuesta por la electrificación accesible, apoyándose en sinergias dentro de su grupo de marcas para ofrecer un producto competitivo que podría redefinir el segmento de los compactos eléctricos en Europa.

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