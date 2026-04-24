La ofensiva eléctrica de Porsche suma un nuevo integrante con el debut del Porsche Cayenne Coupé Electric, un SUV de altas prestaciones que combina diseño inspirado en el Porsche 911 con cifras de rendimiento propias de un superdeportivo.

Foto: Porsche

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Diseño atrevido

Desde el primer vistazo, el Porsche Cayenne Coupé Electric destaca por su silueta estilizada y su característica “flyline”, una línea de techo descendente heredada del 911 que refuerza su carácter deportivo. Este rediseño no solo es estético: también mejora la aerodinámica, logrando un coeficiente Cx de 0.23, lo que se traduce en una mayor eficiencia y hasta 669 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, 15 kilómetros adicionales al Cayenne Electric SUV. Elementos como el alerón trasero adaptativo y las aletas de refrigeración activas forman parte del sistema Porsche Active Aerodynamics que estrenó la carrocería convencional.

A pesar de su perfil coupé, mantiene una notable practicidad para el uso diario. Ofrece un espacio de carga que va de 534 a 1,347 litros, además de un compartimento delantero adicional de 90 litros. La cabina puede configurarse con asientos traseros individuales o en formato 2+1, y conserva capacidades como el remolque de hasta 3.5 toneladas, además de un paquete off road opcional para quienes buscan agregar capacidades todoterreno.

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Desempeño sobresaliente

En el lanzamiento, la gama estará compuesta por tres versiones. El modelo base entrega 408 HP, con función overboost que lo eleva a 442 HP y acelera de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos. El Cayenne S Coupé Electric sube la 544 HP (666 HP con overboost) y un 0 a 100 km/h en 3.8 segundos. En la cima se ubica el Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric, que alcanza 857 HP y hasta 1,156 HP con overboost, logrando el 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos y una velocidad máxima de 260 km/h.

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En términos tecnológicos, integra la arquitectura de 800 voltios, permitiendo cargas rápidas de hasta 390 kW, además de carga inalámbrica con un "tapete" que puede colocarse en el estacionamiento de casa. A esto se suma un sistema de infoentretenimiento con el Porsche Driver Experience, que incluye cuadro de instrumentos digital, pantalla central curva, display para el pasajero y head-up display con realidad aumentada.

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Con este lanzamiento, Porsche no solo redefine el concepto de SUV eléctrico de alto desempeño, sino que también demuestra que la electrificación puede ir de la mano con la esencia deportiva que ha definido a la marca durante décadas.

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