Las multas de tránsito son impuestas por las autoridades para mantener el orden entre conductores, peatones y hasta ciclistas. Y en la Ciudad de México se cuenta con un periodo de 30 días.

Sin embagro, pagando antes es posible acceder a ciertos descuentos. Recientemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer los pasos para conseguir el beneficio al 90%.

En Autopistas te decimos de qué se trata.

Estos son los pasos para conseguir descuentos en el pago de multas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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¿Quiénes pueden obtener el 90% de descuento en multas de tránsito?

De acuerdo con la SSC, las personas propietarias de vehículos, así como los concesionarios del servicio de transporte individual (taxis), pueden acceder al 90% de descuento en el pago de sus multas de tránsito.

Con ese beneficio, los interesados únicamente pagan el 10% de la sanción. Sin embargo, no aplica en los siguientes casos:

Cuando se causaron lesiones a personas derivadas de hechos de tránsito.

Cuando la multa está relacionada con la comisión de un delito.

Cuando la multa se impuso por invasión a carriles del transporte público.

Otro dato a considerar es que, para hacer válido el descuento, la multa tuvo que haberse impuesto dentro del periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2025.

Además, para regularizar estos adeudos la fecha límite es el próximo 30 de abril de 2026.

La fecha límite para acceder al beneficio es el próximo 31 de abril. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

¿Cómo obtener el 90% de descuento en el pago de multas de tránsito?

Obtener este beneficio es sencillo, pues basta con pagar tus multas de tránsito dentro de la fecha límite y el sistema aplica el descuento automáticamente.

A continuación, te explicamos el paso a paso:

Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, que es https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/.

Ve al apartado “Servicios”.

Elige “Consulta de Pagos y Adeudos”.

Selecciona “Adeudos Infracciones”.

Ingresa la placa de tu auto.

Revisa que el motivo de la infracción sea elegible para el descuento.

Genera tu línea de captura y verifica que se aplique el descuento.

Realiza el pago en el portal con tarjeta de crédito/débito o en los sitios autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas (entre ellos, bancos, tiendas de autoservicio o kioskos de la Tesorería).

Descarga tu comprobante.

¡Aprovecha el descuento y regularízate! Para evitar más sanciones, siempre conduce bajo los lineamientos del Reglamento de Tránsito.

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