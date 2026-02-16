¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

A través de su portal oficial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que, la Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantendrá este lunes 16 de febrero de 2026 en la CDMX y en la zona metropolitana Valle de México, debido a que se pronostica mala calidad de aire.

El “Doble Hoy No Circula” tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire y reducir las emisiones nocivas por parte de autos y otros vehículos, por ello, es importante que los ciudadanos respeten dicho programa.

¡Ojo! De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores que decidan incumplir con la contingencia ambiental serán multados por las autoridades. En Autopistas te contamos de cuánto es la sanción económica.

Leer también Toyota Highlander 2027 eléctrica: la primera SUV eléctrica de tres filas de la marca

¿Qué vehículos deben suspender su circulación?

La Comisión Nacional de la Megalópolis anunció que desde las 5:00 a las 22:00 horas, estos vehículos deberán suspender su circulación debido a la contingencia ambiental:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación “2”.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación “1”, con último dígito de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación “0” y “00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los primeros 3 incisos, se aplicará restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Por otro lado, los vehículos que están exentos al programa son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Motocicletas.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, si cuentan con engomado diferente al color amarillo o terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

La comisión recomienda a los conductores ponerle gasolina a sus autos después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

El artículo 47 del Reglamento del Tránsito de la Ciudad de México estipula que “los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes”.

Asimismo, el reglamento indica que los autos y vehículos motorizados que no cumplan con lo establecido en el artículo o emitan humo que contamine el ambiente, serán acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Es importante destacar que, el nuevo valor de la UMA, que entro a vigor el 1 de febrero de 2026, es de $ 117.31, por lo tanto, la sanción va desde los $2,346.20 hasta los $3,519.30 pesos.

La contingencia ambiental es una medida importante para mantener la salud de los ciudadanos, así como para mejorar la calidad del aire, por lo que es recomendable posponer las actividades al aire libre, evitar fumar en espacio cerrados, así como respetar el Doble Hoy No Circula.

Leer también Desde cuándo las motos pueden circular en el segundo piso del Periférico

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters