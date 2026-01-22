El primer semestre de la verificación vehicular 2026 arrancó en el Estado de México. Este trámite, de carácter obligatorio, tiene por objetivo medir las emisiones contaminantes de los automóviles y mejorar la calidad del aire.

Para saber cuánto contamina un vehículo y qué tipo de restricciones de circulación tiene, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México les asigna constancias denominadas hologramas.

A los vehículos que producen menos emisiones se les otorga el holograma 0 y 00. Pero, ¿qué se necesita para obtenerlos? En Autopistas te contamos todo lo que debes saber.

El primer semestre de la verificación vehicular en Edomex terminará en junio. Foto: Emilio Fernández / EL UNIVERSAL

¿Qué se necesita para obtener holograma 0 y 00 en Edomex?

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno del Edomex, todos los autos que cuenten con placas de circulación vigentes emitidas por la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México son candidatos a obtener estos hologramas, siempre y cuando cumplan los lineamientos del programa.

Holograma 00

La vigencia del holograma 00 es de 2 años a partir de la fecha de emisión y tiene un costo de 10.20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si consideramos el valor de la unidad se actualizará a $117.31 a partir de enero, el costo de la constancia podría ser de $1,196.56.

En este caso, durante la verificación se debe presentar la tarjeta de circulación vigente, constancia de verificación vehicular anterior y factura del auto en el verificentro más cercano (con previa cita).

La constancia 00 se puede otorgar a:

Se otorgará por 1 ocasión a cualquier vehículo nuevo que utilice como medio de propulsión gasolina, diésel o de tecnología híbrida MHEV.

Se otorgará hasta por 2 ocasiones a los vehículos nuevos que utilicen gasolina, cumplan con la certificación Tier II Bin 5 o equivalentes, y cuenten con un rendimiento combinado de combustible de 16 km/L o superior.

Se otorgará hasta por 3 ocasiones a los vehículos nuevos que utilicen como medio de propulsión gasolina, y que cumplan con los niveles máximos de emisiones contaminantes de la certificación Tier III Bin 160 o equivalentes.

¡Ojo! Los autos que obtuvieron este holograma en 2024 y cuya vigencia concluye durante el primer semestre de 2026, deberán realizar la verificación vehicular en el periodo que le corresponda conforme al último número de las placas de circulación durante el segundo semestre.

Holograma 0

A diferencia del anterior, la vigencia del holograma 0 es semestral a partir de la fecha de emisión y tiene un costo de 5.20 veces UMA. Su precio podría alcanzar los $610 con la actualización del valor de la UMA.

De igual manera, el propietario debe presentar la tarjeta de circulación vigente y la constancia de la verificación vehicular anterior.

La constancia 0 se puede otorgar a:

Vehículos ligeros modelo 2006 y posteriores que utilicen gasolina, gas (ya sea natural de origen o licuado de petróleo), que cuenten con Sistema de Control de Emisiones Contaminantes y cumplan los Criterios de Aprobación OBD.

Vehículos híbridos MHEV que no cumplan con el rendimiento establecido en la Tabla A (disponible en la Gaceta del Gobierno del Edomex); de lo contrario, los vehículos serán sometidos a la prueba de verificación vehicular por emisiones.

Vehículos diésel 2012 y posteriores, cuyos niveles de emisiones no rebasen en la prueba de opacidad el 1.0 m-1 de coeficiente de absorción de luz como resultado de la prueba.

Vale la pena mencionar que los hologramas 0 y 00 generalmente se otorgan a los autos nuevos, híbridos y con tecnología avanzada, puesto que son los menos contaminantes.

¿Cuáles son las fechas de la verificación vehicular 2026 en Edomex?

¡Anota las fechas! La verificación vehicular se llevará a cabo conforme el siguiente calendario oficial:

Enero y febrero: Engomado Amarillo, y terminación 5 o 6.

Febrero y marzo: Engomado Rosa, y terminación 7 u 8.

Marzo y abril: Engomado Rojo, y terminación 3 o 4.

Abril y mayo: Engomado Verde, y terminación 1 o 2.

Mayo y junio: Engomado Azul, y terminación 9 o 0.

Calendario de la verificación 20'26 en Edomex. Foto: Gobierno del Estado de México

Recuerda que para la verificación necesitas una cita, misma que puedes agendar en https://citaverificacion.edomex.gob.mx. El horario de servicio de los verificentros es de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 8:00 a 15:00 horas los sábados.

