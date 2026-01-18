La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ha anunciado el programa de verificación vehicular para el primer semestre de 2026. Como cada año, su objetivo es medir los niveles de emisiones contaminantes de los autos para mejorar la calidad del aire.

A través de su portal, esta dependencia informó sobre una serie de cambios importantes en el proceso. ¿Cuáles son? Autopistas te comparte una guía detallada.

La verificación vehicular implica la realización de pruebas físicas y mecánicas. Foto: Freepik

¿Qué cambios hay en la verificación vehicular de CDMX?

Este año, la verificación vehicular trae consigo cambios y ajustes que debes tomar en cuenta. El primero tiene que ver con las reducción de la vigencia del holograma “Exento”, que ahora pasa de 8 a 6 años

Otro cambio es que, por primera vez, los vehículos con celdas de combustible que utilizan hidrógeno como fuente de propulsión podrán ser candidatos a obtener el anterior holograma.

Ademán, el holograma “00” tiene nuevas condiciones y criterios para su obtención, por ejemplo:

Una vez para autos y camionetas ligeras, a través de pruebas estadísticas de emisiones.

Hasta 2 veces a vehículos nuevos a gasolina con certificación Tier 2 Bin 5 y rendimiento igual o superior a los 16 kilómetros por litro.

Hasta 3 veces para vehículos nuevos a gasolina con certificación Tier 3 Bin 160 o superior.

Asimismo, la Sedema informó que se otorgará holograma “0” a los modelos 2006 y posteriores que usen gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo o combustibles alternos. En este caso, los ehículos necesitarán aprobar la prueba SDB (Sistema de Diagnóstico a Bordo), según lo establecido en la NOM-167-SEMARNAT-2017.

¿Cuál es el nuevo costo de la verificación vehicular 2026 en CDMX?

Toma en cuenta que el costo de la verificación vehicular también cambia. Para los hologramas “0”, “1”, “2”, rechazo y evaluación técnica, así como del incentivo “00”, será de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA.

En lo que resta del mes de enero, el precio del trpamite se mantendrá en $738. Sin embargo, esto cambiará a partir del próximo 1 de febrero de 2026, cuando entre en vigor el nuevo valor de la UMA, que será de $117.31 según el INEGI.

Lo anterior quiere decir que el costo de la verificación rondará los $659.86 más IVA. Cabe destacar que si realizas este procedimiento de manera extemporánea o conduces tu auto sin verificar, te expones a recibir una multa.

¿Cuáles son los requisitos para verificar este 2026?

Ahora que ya conoces los cambios, debes tener presente que el proceso de la verificación vehicular se mantendrá igual que siempre:

El primer paso es programa tu cita en el portal https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/. Aquí mismo podrás localizar los verificentros autorizados de la CDMX.

El día de tu cita, lleva tu identificación oficial, comprobante de la última verificación o pago de multa (si fue extemporánea), la tarjeta de circulación vigente y copia de factura si tu auto es nuevo.

es nuevo. Asiste 15 minutos antes de tu cita.

Recuerda que para realizar la verificación vehicular no debes tener adeudos, por ejemplo, de multas por infracciones, por no pagar la tenencia u otras sanciones medioambientales.

¿Cuáles son las fechas de la verificación en CDMX?

A través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), la Sedema publicó calendario oficial del primer semestre de la verificación vehicular 2026. Y es el siguiente:

Enero y febrero: Engomado Amarillo, placas con terminación 5 o 6

Febrero y marzo: Engomado Rosa, placas con terminación 7 o 8

Marzo y abril: Engomado Rojo, placas con terminación 3 o 4

Abril y mayo: Engomado Verde, placas con terminación 1 o 2

Mayo y junio: Engomado Azul, placas con terminación 9 o 0

Estas son las fechas para la verificación 2026 en CDMX. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

La verificación vehicular es un programa clave, que busca reducir las emisiones nocivas y mejorar el ambiente. Así que no olvides cumplir el proceso a tiempo.

