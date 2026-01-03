La verificación vehicular busca reducir las emisiones contaminantes producidas por los automóviles y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del aire. Por lo tanto, es un procedimiento obligatorio.

En el Estado de México y la Ciudad de México, este programa se divide en dos semestres y recientemente se ha dado a conocer el calendario oficial para saber a qué autos les toca en enero 2026.

Como seguramente sabrás, dicho calendario se organiza conforme el color del engomado y el último dígito de la placa. Así que más vale que lo revises para que no te lleves multas por incumplimiento.

Conoce la primera parte del calendario para la verificación vehicular 2026. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

¿Qué autos deben hacer la verificación en enero 2026?

A través de la Gaceta del Gobierno del Edomex se dio a conocer el calendario para el primer semestre de la verificación vehicular y, por lo general, es el mismo que aplica en la CDMX.

Este mes, los autos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deberán cumplir el proceso, teniendo como fecha límite el 28 de febrero.

Otro dato importante a considerar es que la verificación se realiza únicamente con cita previa, misma que puede obtenerse en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex o en el de la Sedema, para los vehículos de la CDMX.

En el caso de los coches nuevos con alta de placas reciente, cuentan con un plazo de 30 días naturales para verificar a partir de la expedición de su tarjeta de circulación.

Y, finalmente, debes saber que en el Edomex se acaba de ampliar el plazo de verificación para los automóviles que no hayan cumplido en el mes de diciembre. Ahora tienen hasta el 15 de enero para concretar este proceso y evitar una multa extemporánea.

En Edomex se ha ampliado el plazo para realizar la verificación vehicular si no se cumplió en diciembre 2025. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué tipos de hologramas de verificación se pueden obtener?

Durante la verificación, los autos pueden obtener diferentes tipos de constancias, comúnmente conocidas como hologramas, dependiendo del año, uso de combustible y, sobre todo, el nivel de emisiones:

Constancia Doble Cero (00): tiene una vigencia de 2 años y está destinada principalmente a coches nuevos que cumplen con los estándares ambientales más estrictos.

Constancia Cero (0): vigencia de 6 meses y se otorga a vehículos relativamente recientes que cumplen con los criterios de emisiones y diagnóstico a bordo (OBD).

Constancia Uno (1): generalmente aplica a modelos más antiguos, pero que aún se mantienen dentro de los límites máximos permisibles de emisiones.

Constancia Dos (2): se asigna a vehículos de mayor antigüedad que cumplen con límites menos estrictos.

En caso de no cumplir con los criterios establecidos, el vehículo obtiene un rechazo y ello implica realizar las reparaciones y volver a presentar el proceso.

Calendario completo para el primer semestre de la verificación 2026

Enero – Febrero: Engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6

Marzo – Abril: Engomado rosa, placas con terminación 7 y 8

Mayo – Junio: Engomado verde, placas con terminación 3 y 4

Junio: Engomado azul, placas con terminación 9 y 0

Costos de la verificación vehicular 2026 en Edomex y CDMX

Edomex: Doble Cero "00" con un precio de 10.20 UMAs, Cero "0" con un precio de 5.20 UMAs y Uno "1" o Dos "2" con un precio de 4 UMAs.

CDMX: Se mantiene en $745, aunque puede cambiar el precio con el ajuste del valor de la UMA.

