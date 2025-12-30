Elegir un auto no es tarea fácil, pues hay que considerar factores como la seguridad, equipamiento y funcionalidad. Pero el Seat León 2026 es una opción que cumple con todo esto.

Se trata de un vehículo con diseño dinámico, tecnología intuitiva y otras características que lo hacen ideal para conducir sin preocupaciones. Si quieres conocer las versiones en las que se vende y sus precios, sigue leyendo.

¿Cuál es el Seat León 2026 más barato en México?

El Seat León 2026 se vende en dos versiones: Style y FR, cada uno con sus respectivas características físicas, mecánicas y de infoentretenimiento.

Específicamente, la versión más barata es la Style y cuenta con un motor 1.4 litros Turbo con 150 caballos de fuerza, transmisión automática de 8 velocidades, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.5 segundos, torque de 184 libras, entre mil 500 y 4 mil revoluciones por minuto, y una velocidad máxima de 214 kilómetros/h.

El Seat León 2026 se vende en una amplia gama de colores. Foto: Seat México

En cuanto al diseño exterior, sus faros principales son Eco LED, pero también incluye faros para niebla en LED con función Cornering Light y luces traseras en LED.

A la vista también destacan sus rines de aluminio de 17", quemacocos eléctrico y un acabado en colores azul zafiro, gris magnético, negro medianoche, azul fiordo o blanco nevada.

Dentro del auto se observa un volante multifunciones deportivo forrado en piel, asientos delanteros con ajuste de altura manual, iluminación LED, vestiduras de asientos en tela (al igual que las cabeceras delanteras y traseras), y espejos de vanidad iluminados en parasoles.

La versión Style del Seat León 2026 cuenta con tapicería de tela. Foto: Seat México

Sobre su nivel de tecnología, el Seat León 2026 Style incorpora una pantalla touch a color de 10.4" con conectividad Full Link Wired & Wireless, tablero digital de 8", 6 bocinas y Keyless Go (Botón de encendido).

Y para manejar con seguridad, el fabricante le ha agregado 6 bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina), sistema de antibloqueo de frenos (ABS), sistema de alarma antirrobo, sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico del diferencial deportivo (XDS), entre otras funciones.

El precio de contado del Seat León 2026 Style es de $527,900.

¿Qué ofrece el Seat León 2026 FR?

Por otra parte, el Seat León 2026 FR es la versión más cara. Aunque comparte ciertas características con el Style, como el motor y el nivel de seguridad, ofrece atributos adicionales como:

Faros principales en LED con tecnología Matrix

Iluminación ambiental envolvente personalizada en LED

Tablero digital SEAT de 10.25"

Cargador inalámbrico para smartphone

Keyless Advanced (apertura de puertas y botón de encendido)

Perfiles de manejo

Rines de aluminio maquinado de 18”

Espejos laterales con ajuste eléctrico, desempañante y abatibles eléctricamente

Su precio de contado va desde los $586,900.

El Seat León 2026 FR cuenta con faros principales en LED y tecnología Matrix. Foto: Seat México

Finalmente, además de los colores que maneja el Style, la versión FR cuenta con dos extras: gris grafeno y rojo deseo, aunque suman al precio del auto.

