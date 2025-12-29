Por tercera vez en la historia, la Ciudad de México se viste de gala para ser una de las sedes en la inauguración del Mundial 2026. Ante este hito, el gobierno capitalino ha lanzado unas placas conmemorativas para llevar la fiebre por el fútbol hasta en tu auto.

En días recientes, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó tres modelos de placas vehiculares, cuyo propósito es ser un recuerdo para los aficionados.

Serán edición limitada y no son obligatorias, pero sí tendrán un costo. ¿Quieres saber cuál es? En Autopistas te compartimos el dato para que vayas haciendo tu guardadito.

Las placas de la CDMX para el Mundial 2026 serán edición limitada. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Cómo son las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Las placas conmemorativas para el Mundial 2026 en la CDMX presentan tres diseños y van dirigidas para autos particulares, no a vehículos del servicio público ni a motocicletas.

Serán lanzadas en color amarillo, negro y blanco. Todas tendrán la mascota del evento deportivo y los elementos de seguridad que permiten validar su autenticidad (código QR, número e insignias del gobierno capitalino).

Únicamente se emitirán 60 mil piezas de cada color. Y para los autos que ya cuentan con matriculas vigentes, será posible solicitarlas sin pagar por la baja o cualquier otro trámite vehicular.

Mientras que las personas que van a emplacar por primera vez tendrán la opción de escoger las placas tradicionales o cualquiera de estas versiones conmemorativas, puesto que ambas tendrán la misma validez para circular.

Los seminuevos o de otros estados también podrán comprarlas, solo si están al corriente con sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.

Las placas del Mundial 2026 podrán solicitarse para autos nuevos, seminuevos y de otros estados que circulen en la CDMX. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Cuánto cuestan y dónde comprar las placas del Mundial 2026?

Si tienes tus placas vigentes y quieres la edición limitada del Mundial 2026, el costo será de $1,500. Así que ve haciendo tu ahorro para comprar este recuerdo futbolero.

Sobre el proceso de compra, el gobierno de la CDMX informó que en enero de 2026 se habilitará la compra virtual; y a partir de febrero se comenzarán a entregar en los diferentes módulos de la Secretaría de Movilidad y de Tesorería.

Para agilizar el proceso, ampliarán los horarios de los módulos para entregarlas el mismo día de la solicitud o en un máximo tres.

Aunque no es una medida obligatoria, estas placas distintivas de la Copa Mundial de Futbol 2026 continuarán ayudando a un mejor control vehicular, a la seguridad pública y a permitir la movilidad de las personas bajo las leyes de tránsito.

