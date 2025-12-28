Muy pronto comienza un nuevo año y también aparecen nuevas obligaciones para los conductores de automóviles. Por eso, en días recientes, el Gobierno del Estado de México dio a conocer el calendario oficial para el reemplacamiento 2026.

Esta disposición ya fue publicada en la Gaceta del Gobierno a través de una Regla de Carácter General, emitida por la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de mantener un padrón vehicular actualizado, ordenado y confiable.

Hoy en Autopistas te compartimos el calendario para que no te atrases con el trámite.

El reemplacamiento tiene por objetivo reforzar la seguridad pública y depurar el padrón vehicular. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

Leer también De cuánto es la multa si te llevan al "Torito" esta temporada

¿Para qué sirve el reemplacamiento en Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la renovación periódica de placas es un mecanismo esencial para depurar y actualizar el padrón vehicular.

Este proceso le permite a las autoridades contar con información veraz y congruente sobre los vehículos registrados en la entidad, lo que ayuda a fortalecer las acciones de seguridad pública y la prevención de delitos, pues facilita su identificación.

Además, las placas actualizadas y en buen estado permiten una lectura clara incluso por los sistemas de control, disminuyendo los riesgos asociados al uso de placas deterioradas o con información inexacta.

¿Qué placas del Edomex se deben renovar en 2026?

El trámite del reemplacamiento 2026 va dirigido a los vehículos cuyas placas fueron expedidas en el ejercicio fiscal 2021, pues hay que recordar que en la entidad mexiquense tienen una vigencia de máximo 5 años.

De igual manera, si tu auto tiene placas expedidas en 2020 y no alcanzaste a cumplir el trámite este año, el siguiente también deberás renovarlas para mantener sus documentos en regla y evitar sanciones administrativas.

Así, los propietarios de los vehículos correspondientes deberán realizar la renovación dentro del mes que indique el calendario, generalmente organizado conforme el último dígito de la placa.

Si tu auto tienen placas expedidas en 2021, te toca hacer el reemplacamiento 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuál es el calendario del reemplacamiento 2026 en Edomex?

Según lo establecido en la Regla de Carácter General, publicada en la Gaceta del Gobierno del Edomex, el reemplacamiento 2026 tendrá el siguiente calendario:

Abril: placas terminación 1 y 2

Mayo: placas terminación 3 y 4

Junio: placas terminación 5 y 6

Julio: placas terminación 7 y 8

Agosto: placas terminación 9 y 0

En el caso de las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, éstas conservarán la vigencia señalada en la tarjeta de circulación y la renovación deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento, o bien de forma anticipada conforme al calendario oficial.

Con este proceso, el Gobierno del Estado de México busca que el reemplacamiento 2026 se lleve a cabo de manera ordenada, facilitando el cumplimiento de los contribuyentes y asegurando un control vehicular eficiente.

Leer también Puedes tramitar sin costo la cita para la licencia de conducir permanente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters