El Reglamento de Tránsito tiene por objetivo es regular y controlar la circulación de motos, autos y otros vehículos para evitar accidentes. Por eso, transgredir sus disposiciones puede ameritar una multa, por ejemplo, al conducir en sentido contrario.

Respetar el sentido de la circulación es una norma que a menudo se le resta importancia entre los conductores, sobre todo cuando tienen prisa o cuando son latas horas de la noche y ven las calles vacías.

Sin embargo, esta práctica incluso supone un riesgo para los peatones. Hoy en Autopistas te contamos de cuánto es la multa que se puede imponer al cometerla.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que cualquier vehículo debe circular en el sentido que indique la vía. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué dice el Reglamento de Transito sobre conducir en sentido contrario?

De acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, todos los vehículos deben circular en el sentido que indique la vía, sin importar si son del servicio público o privado.

Este documento señala que tratándose de vías reversibles, se deben "respetar los tramos y horarios que determine la autoridad competente y en caso de tratarse de vías de doble sentido, circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los conductores del sentido contrario".

La multa por infringir dicha disposición puede ser de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Tomado en cuenta que su valor actual es de $113.14, la sanción podría llegar a los $2,262.80.

Pero esa no es la única consecuencia, sino que se restan tres puntos a la licencia de conducir y en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se castigará con un punto a la matrícula vehicular.

Las autoridades sancionan con multas y puntos a la licencia de conducir al manejar en sentido contrario. Foto: Unsplash

¿Cómo pagar la multa por conducir en sentido contrario?

Si ya cometiste esta falta al Reglamento de Tránsito, entonces tienes que asumir las consecuencias. Recuerda que respetar el sentido de la circulación no sólo te protege a ti de chocar con otros automóviles, sino que evita accidentes contra peatones.

Para consultar y pagar las multas de la CDMX, es necesario entrar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, disponible en https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/. Mientras que el resto de pasos son:

Ve a “Servicios”.

Selecciona “Consulta de Pagos y Adeudos” y luego “Adeudos Infracciones”.

Ingresa tu placa y revisa el costo de la multa.

Genera la línea de captura para realizar el pago.

Puedes pagar en este portal con tarjeta de crédito o débito. Otra opción es imprimir la línea de captura para pagar en sitios autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, por ejemplo, bancos, tiendas de autoservicio o en los kioskos de la tesorería de la CDMX.

Finalmente, descarga tu comprobante.

