La adquisición de un auto es una de las metas más comunes de las personas, el hecho de conducir un vehículo que es fruto de tus esfuerzos y ahorros no tiene comparación. Sin embargo, es común que los interesados se limiten a obtener un crédito automotriz, cuando existe otra opción interesante.

El leasing financiero (arrendamiento financiero) es una opción en la cual puedes utilizar un auto sin ser el dueño legal durante un plazo acordado, pagando cuotas periódicas. Básicamente estás rentando el auto, lo interesante es que al finalizar el contrato puedes adquirirlo pagando un valor residual acordado, devolverlo o continuar con el leasing de otro auto.

La inversión inicial del leasing es menor comparada con un crédito. Foto: iStock

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del leasing?

El leasing te ofrece la posibilidad de utilizar un auto por el tiempo que dure el contrato y cuenta con diversas ventajas que hacen esta opción muy accesible, tales como:

Inversión inicial baja: Al tratarse de un arrendamiento, no es necesario que pagues un enganche, solo cumplir con las mensualidades pactadas.

Pagos accesibles: Solo pagas por utilizar el auto.

Opción a compra futura: Al terminar el contrato, es posible que puedas adquirir el auto en su totalidad, pagando una cantidad pactada con anterioridad.

Aunque estas ventajas suenan muy atractivas, es importante recalcar que esta opción no se ajusta a las necesidades de todas las personas, por lo que, existen ciertas desventajas que hay que mencionar:

No es tu auto: Aunque lo conduzcas, no serás el propietario legal del auto durante el lapso que dure el contrato, a menos que al final decidas adquirirlo.

Cargos extra: El leasing suele tener limitaciones por exceder el kilometraje o por cancelación a anticipada, lo cual puede significar un impacto negativo a tu cartera si no lo tienes considerado desde un inicio.

Los plazos del leasing ya dependen de las instituciones, habitualmente van desde los 12 a los 48 meses. En casos menos comunes, 60 meses.

El leasing te ofrece la posibilidad de utilizar un auto por el tiempo que dure el contrato. Foto: iStock

Diferencia entre leasing y crédito automotriz

El crédito automotriz es un préstamo que te otorga un banco o institución financiera para la adquisición de un auto, la gran diferencia y ventaja contra el leasing, es que el auto se vuelve de tu propiedad una vez pagues la totalidad del préstamo, además que no existen limitaciones por parte del arrendador, puedes hacer uso del auto como lo creas pertinente, sin embargo, el enganche suele ser muy superior al pago inicial del leasing.

Lo más importante es saber las diferencias entre ambas opciones, conocer tu presupuesto y necesidades para saber que es lo que más se ajusta a tu día a día.

