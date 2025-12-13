La energía sustentable ha ganado popularidad en diversas industrias del mundo, siendo la automotriz una de las más beneficiadas. Pese a la increíble funcionalidad de los autos eléctricos, hay que ser meticulosos con el cuidado de su batería.

Fabricada principalmente con iones de litio, cobalto, níquel, manganeso y grafito, este componente puede disminuir su eficiencia incluso en temperaturas extremas. Por eso, en Autopistas te decimos cómo optimizarla en época de frío.

Un estudio menciona que los autos eléctricos son capaces de durar tanto como los de gasolina. Foto: Freepik

Leer también Llega a los iPhone una función para saber dónde estacionaste tu coche

¿Cómo cuidar la batería de un auto eléctrico en el frío?

La autonomía de un auto eléctrico se ve afectada tanto en condiciones de frío como de calor extremo. Esto provoca que su autonomía disminuya entre un 10% o 20%, derivado de la lentitud para producir reacciones químicas y proveer de energía al vehículo.

En ese sentido, es importante tomar ciertas medidas de protección, por ejemplo:

Calienta el vehículo antes de conducir

De acuerdo con el U.S. Department of Energy, todos los vehículos, incluyendo los eléctricos, rinden mejor en el clima frío cuando se dejan calentando antes de ponerlos en marcha.

De hecho, varios fabricantes los equipan con sistemas que tienen la capacidad de calentar la cabina y la batería antes de conducir, mediante un proceso denominado "preacondicionamiento".

Opta por un estacionamiento cubierto si es posible

Al igual que los coches de gasolina, los autos eléctricos funcionan mejor cuando están protegidos de los cambios bruscos de temperatura; si tienes uno, estaciónalo en un sitio techado donde no le caiga hielo directamente o los rayos solares.

Mantener estable la carga

Otra medida para protegerlo del frío es revisar que la batería del auto eléctrico no quede completamente descargada. Lo ideal es que permanezca a un nivel del 20% o 40%, y para viajes largos se debe mantener al 80% o 100%.

Usa funciones eficientes de climatización

Si el auto lo permite, es preferible usar únicamente los asientos y el volante con calefacción, y no encenderla en todo el vehículo. Esto ayuda a reducir el gasto de gasolina.

Revisar los neumáticos

Finalmente, optimiza la batería revisando la presión de las llantas cada mes. Durante las temporadas de bajas temperaturas, los niveles de aire suelen disminuir y, en consecuencia, afecta la autonomía.

No estaciones tu auto eléctrico directamente bajo el sol o en la caída de nieve. Foto: Freepik

El U.S. Department of Energy también indica que en los autos eléctricos, el consumo puede caer aproximadamente un 39% en circulaciones mixtas (ciudad y autopista).

Así que otra manera de optimizar la energía es cuidando los modos de conducción y, en la medida de lo posible, sacarle provecho a la frenada regenerativa.

Con estos consejos podrás pasar más horas tras el volante.

Leer también Todos los autos que deben reemplacar en CDMX por las nuevas placas del Mundial

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters