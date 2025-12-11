Seguro alguna vez te ha pasado lo siguiente: sales, estacionas tu auto, te diriges a tu destino y cuando regresas, no recuerdas dónde lo dejaste. Sin duda, es una situación que te puede poner bajo estrés.

Pero ya no debes preocuparte, porque Google Maps ha integrado a iPhone una función para marcar la ubicación de estacionamiento de manera automática. En Autopistas de explicamos cómo utilizarla.

Google Maps ya te permite fijar el lugar de estacionamiento de tu auto. Foto: Unsplash

¿Cómo guardar el lugar de estacionamiento de tu auto en iPhone?

Esta función fue presentada por Rio Akasaka, ejecutivo de producto en Google, a través de su perfil de LinkedIn. "Acabamos de lanzar algo que, con suerte, te saque una sonrisa la próxima vez que abras Google Maps", indicó en una publicación.

Ahora, si tienes un ícono de vehículo configurado en esta app de navegación, será utilizado para fijar su lugar de estacionamiento en el mapa. La magia es posible gracias a la función "guardar automáticamente".

De acuerdo con Google Maps, dicha función sirve para fijar el lugar donde has dejado tu auto mientras estés conectado al Bluetooth o USB. Utilizarla es sencillo con los siguientes pasos:

Conecta tu iPhone al Bluetooth, USB o CarPlay del coche.

Abre Google Maps.

Toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

Pulsa "Configuración" y luego "Navegación".

En "Opciones de estacionamiento" habilita el botón que dice "Guardar automáticamente" y listo.

Después de habilitarla, cuando bajes de tu auto su ubicación quedará fijada. Hasta hace poco, esta tarea se tenía que hacer de manera manual, pero gracias a las conexiones inalámbricas podrás despreocuparte.

Y para encontrar tu coche, solo tienes que abrir Google Maps y buscar el ícono con una letra “E”, que muestra la leyenda “Estacionaste aquí". Luego de oprimirlo podrás ver las indicaciones para llegar a él.

Nota: la ubicación se puede guardar hasta por 48 horas o hasta que enciendas el coche y lo conectes a tu iPhone.

Así luce la función "Guardar automáticamente" de Google Maps en iPhone. Foto: Captura de pantalla

Mapas te ofrece una opción similar

¿No usas Google Maps? Apple cuenta con su propia app de navegación GPS. Se llama "Mapas" y también permite colocar un marcador a un auto estacionado cuando el iPhone se desconecta del sistema Bluetooth o CarPlay.

Es una función bastante similar a la de Google, así que te decimos cómo sacarle provecho:

En la app "Configuración", toca "Privacidad y seguridad", dirígete a "Localización" y actívala.

Vuelve a entrar a "Configuración", toca "Privacidad y seguridad", ve a "Localización" y después a "Servicios del sistema". Aquí mismo, activa "Ubicaciones importantes" o "Ubicaciones importantes y rutas".

Una vez más, entra a "Configuración " y oprime "Apps". Encuentra "Mapas" y desplázate hasta encontrar "Mostrar auto estacionado". Activa el botón.

Y para localizar tu vehículo, sólo necesitas entrar a Mapas y buscar "Auto estacionado"; podrás observar detalles como su ubicación exacta y las indicaciones para ir donde está.

Tip extra: la función de Mapas puede activarse con el asistente de voz de Apple y únicamente se debe repetir la frase "Oye, Siri, auto estacionado”.

