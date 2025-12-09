Para quienes suelen dejar los trámites al final, hay buenas noticias: el gobierno de la Ciudad de México extendió la posibilidad de realizar el trámite de la licencia permanente hasta 2026. Muchos pedían una prórroga para obtener su licencia de conducir permanente después de un año de retraso y, al final, la respuesta fue afirmativa.

¿A quién aplica la nueva prórroga para la licencia permanente en 2026?

La extensión únicamente aplica para las personas que no han iniciado su trámite y tampoco han pagado la línea de captura.

Si ya pagaste tu línea, la situación es distinta. En ese caso podrás que concluir tu trámite de licencia permanente CDMX hasta el proximo. ¿Por qué? Porque las líneas de captura tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, según comentó la Secretaría de Administración y Finanzas mediante una tarjeta informativa. Esto significa que no requerirán ningún pago adicional, solamente continuar con el proceso.

Finalmente, quienes ya cuentan con licencia tipo A con vigencia de 3 años, pueden tramitar su licencia digital una vez realizado el pago, y obtener su impresión en los Centros de Servicio de la Tesorería y Tesorerías Express, en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 21:00, incluidos días festivos.

Cómo tramitar la licencia permanente CDMX paso a paso

Aquí tienes la guía rápida para evitar contratiempos:

Entra a: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Inicia sesión con tu Llave CDMX. Ubica el botón “Nuevo trámite”. Genera tu línea de captura, realiza el pago por medios electrónicos e imprime tu comprobante. En el mismo portal encontrarás el apartado para descargar tu certificado de aprobación del examen (si es tu primera expedición). Para la impresión del plástico, agenda una cita en un Módulo de Control Vehicular y Licencias de Semovi en: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ El día de tu cita lleva todos los documentos, toma la fotografía y registra tus huellas. Con eso terminas tu trámite de licencia de conducir permanente.

¿Quiénes no pueden obtener la licencia permanente?

Cualquier persona puede realizar el trámite, siempre y cuando no:

Haya sido sancionada en el programa Conduce sin Alcohol .

. Tenga sentencias o multas pendientes por resolver.

