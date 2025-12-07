La licencia permanente de la Ciudad de México se ha convertido en un trámite prioritario para muchas personas. Debido a la demanda, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha habilitado módulos en las diferentes alcaldías para solicitarla entre semana y hasta los fines.

A más de un año de volver a expedirla, ya es posible saber qué módulos tienen mayor fluencia y cuáles pueden ayudarte a completar este trámite en tiempos más cortos. Aquí te damos los detalles.

Licencia permanente de CDMX se expedirá durante el siguiente año 2026. Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Qué módulos de la Semovi abren los fines de semana?

La Semovi cuenta con más de 30 módulos (fijos y móviles) para solicitar la licencia de conducir permanente. Pero no todos abren los sábados y domingos; de manera particular, estos son los horarios para asistir en fines de semana:

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores, Benito Juárez.

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo.

Módulo de agencias y licencias. Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juaréz.

Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, Cuauhtémoc.

Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, Alc. Azcapotzalco.

El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo. A. Madero.

Calz. La Viga #1381 Col. El Retoño, Iztapalapa.

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, Tláhuac.

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, Tlalpan.

Jesús García #50, Col. Buenavista, Cuauhtémoc.

Todos operan en un horario 9:00 a las 13:00 horas los sábados. Y el único que abre los domingos es el macromódulo de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, cuyo horario es de 09:00 a 17:00 horas.

La licencia permanente de CDMX se puede solicitar los sábados y domingos. Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Qué módulos son mejores para sacar la licencia permanente en fin de semana?

De los módulos de la Semovi que abren los fines de semana, ¿cuáles son los de menor aforo?

Si quieres ahorrar tiempo, tal vez debas considerar realizar tu trámite en los que tienen un reporte de baja afluencia o los que están situados en zonas menos céntricas.

Por ejemplo, mediante una revisión hecha en Google Maps, los usuarios han calificado con 4.4 estrellas al Módulo División del Norte, destacando la atención del personal y los tiempos para concretar el proceso, cob alrededor de 30 minutos.

La segunda opción es el Módulo móvil de la Calzada Acoxpa, Tlalpan; cuenta con una puntuación de 3.9 estrellas. Los solicitantes reportan que se necesita cita previa para sacar la licencia permanente; además, aprecian que se respetan los horarios de atención y el personal resuelve las dudas amablemente.

Otra valoración positiva la tiene el macromódulo de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca; si bien su afluencia es alta, los días domingos baja y se dispersa gracias a sus 60 ventanillas de atención. Aunque tiene 3.8 estrellas, los usuarios reportan haber concluido el trámite en un promedio de 20 minutos.

La cuarta opción es el Módulo móvil de Av. Universidad en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, que obtiene una valoración de 2.9 estrellas. Las reseñas enfatizan aspectos como la atención eficiente, la revisión rápida de los documentos y el carácter obligatorio para acudir con una cita.

Finalmente, el Módulo Central Insurgentes recibe una calificación de 2.5 estrellas en Google Maps porque se atiende únicamente con cita. Sin embargo, los usuarios reportan que, de acudir de manera puntual y con todos los documentos en orden, el trámite de la licencia permanente se concluye con éxito.

