¿Guardar los plátanos en la nevera?; este truco cambia su maduración y pocos lo saben

Los plátanos, una fruta de consumo frecuente, tienden a madurar en pocos días debido a procesos naturales. Ante este comportamiento, surge la pregunta sobre cómo conservarlos por más tiempo.

Una recomendación apunta a almacenarlos en la nevera una vez maduros para retrasar su deterioro sin afectar su sabor.

El rápido proceso de maduración de los plátanos es una situación habitual en los hogares. Es común adquirirlos en buen estado y que, en pocos días, presenten una textura blanda y un color más oscuro en la cáscara. Aunque se suelen separar de otras frutas para retrasar este proceso, existen otras prácticas que pueden influir en su conservación.

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Foto: Freepik

Por qué maduran los bananos tan rápido

El etileno es el principal factor en la maduración de esta fruta. Este gas natural se libera principalmente desde el tallo y transforma el almidón en azúcares simples. Como resultado, el interior se vuelve más blando y la piel cambia de color, especialmente en ambientes cerrados.

La temperatura también influye en este proceso. Cuando el entorno supera los 20 grados centígrados, la producción de etileno aumenta. Por esta razón, se recomienda almacenar los plátanos en espacios frescos y alejados de otras frutas, incluso si no se planea conservarlos durante mucho tiempo.

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Aprende a conservar los plátanos. Foto: Pexels

Refrigeración como método de conservación

La chef Rachel Sherwood, citada por el medio noruego Dagens, sugiere colocar los bananos en la nevera una vez que han alcanzado su punto de maduración. Según indica, hacerlo antes puede interrumpir el proceso y afectar su consumo posterior.

Este método genera un cambio visible en la fruta: la piel se oscurece y adquiere un tono marrón. Sin embargo, este efecto no altera el sabor ni la textura interna, a diferencia de lo que ocurre cuando se dejan a temperatura ambiente y se ablandan.

El cambio de color se explica por la sensibilidad de esta fruta tropical a temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados. De acuerdo con el blog culinario Directo al Paladar, en estas condiciones las membranas celulares de la piel se rompen y liberan una enzima llamada polifenoloxidasa, que reacciona con el oxígeno.

Esta reacción química produce manchas oscuras en la cáscara sin afectar la pulpa. Además, cuando los plátanos están maduros, también pueden congelarse como alternativa de conservación. Aunque la piel puede ennegrecerse, el interior mantiene sus características.

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