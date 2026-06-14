Si eres fanático del futbol y no quieres perderte ningún detalle del Mundial 2026, esta función de WhatsApp te va a encantar. Y es que cuenta con una herramienta para recibir información al instante sobre partidos, resultados, posiciones de grupos y noticias de tus selecciones favoritas.

En Techbit te contamos cómo usarlos.

¿Cómo recibir novedades del Mundial 2026 en WhatsApp?

WhatsApp sigue su propósito de informar a los fanáticos del futbol con sus comunidades, grupos organizados por medios de comunicación, equipos deportivos y creadores de contenido. Al unirte a ellos puedes consumir noticias y todo tipo de información sobre la Copa del Mundo.

Si quieres usarlos, aquí te decimos cómo:

Para encontrar canales relacionados con el Mundial, abre WhatsApp, dirígete a la pestaña inferior y da click en “Novedades”. Después selecciona “Explorar canales” y automáticamente te aparecerá una sección llamada “Futbol central 2026”. Oprímela y únete. En caso de que no te aparezca, escribe en el buscador palabras clave como Mundial, FIFA, futbol, entre otras, para ver los canales y comunidades. Y si sólo te interesa un equipo en particular, puedes realizar el mismo proceso anterior pero escribiendo el nombre particular de la selección o equipo. En cualquiera de los casos, cuando encuentres el canal de tu interés sólo pulsa “Seguir” y así de sencillo recibirás las novedades.

Las comunidades son vías de comunicación unilateral, lo que significa que no podrás enviar respuestas, sólo reaccionar al contenido que se comparte.

Canales del Mundial en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

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¿Cómo mantenerte informado sobre el Mundial 2026 con la IA de WhatsApp?

Otra alternativa son los chats con Inteligencia Artificial. Con ellos, los aficionados pueden recibir actualizaciones, consultar resultados y mantenerse al tanto de las noticias más importantes de los partidos, sin salir de WhatsApp.

Sólo debes hacer lo siguiente:

Abre la barra de búsqueda de WhatsApp y escribe una consulta relacionada con el Mundial. También puedes escribir palabras referentes al evento, como México vs Corea del Sur.

La IA te dará una respuesta basada en la información que le preguntaste y la que encuentre disponible.

Recuerda que aunque la IA de Meta es una gran herramienta de ayuda, también puede cometer imprecisiones. Así que procura ser lo más específico con tus dudas.

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Pregúntale a la IA de WhatsApp cualquier cosa referente al Mundial utilizando palabras clave. Foto: Unsplash

¡Listo! Ahora que ya sabes que WhatsApp es tu mejor aliado en el Mundial 2026, aprovecha todas sus funciones y no te pierdas ningún detalle para que grites "gol" por tu equipo preferido.

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