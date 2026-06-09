Como persona que lidió con el insomnio, había probado diferentes gadgets para hacer un monitoreo de mi sueño y, tras varias semanas, he testeado el Oura Ring 4. No es que este dispositivo haya solucionado mi problema, pero sí ha sido de ayuda para detectar ciertos factores que interfieren con la calidad de mi descanso.

La primera vez que dormí con él, colocado en el dedo índice para obtener una mejor precisión según lo recomienda la marca, me preguntaba cuántas veces me despertaría esa noche y volvería a tratar de conciliar el sueño. Por la mañana, la app de este anillo inteligente me reveló que tuve dos pausas y, a la par, indicó que mientras dormía mi frecuencia cardiaca había permanecido elevada, como cuando el cuerpo está despierto.

Este dato, lejos de preocuparme, me hizo pensar en las posibles causas y el Oura Ring detectó un cambio en mi rutina. El asistente inteligente que incorpora su aplicación me indicó que ese día había tenido una actividad física menor al promedio y que, probablemente, esa acumulación de energía me mantuvo intermitente al dormir.

Un wearable no ofrece un diagnóstico y mucho menos sustituye la atención médica, pero cuando se utiliza como un apoyo para realizar un monitoreo, para llevar el registro de actividades diarias y rutinas, y para no olvidar datos importantes que posteriormente pueden ser utilizados en un chequeo de salud, la experiencia que ofrece es otra.

El Oura Ring 4 se vende con tallas del 5 al 14. Foto: Oura Ring

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¡A prueba! Así funciona el Oura Ring 4 Ceramic

El Oura Ring 4 se diseñó para servir como un acompañante personal, ofreciendo el monitoreo de alrededor de 50 métricas entre las que se encuentra el sueño, el movimiento, la salud cardiaca, la salud digestiva, los niveles de resiliencia, la disposición para afrontar las situaciones diarias, el estrés, la quema de calorías, los tiempos inactivos y el ciclo menstrual, entre otras.

Todos estos datos son visibles a través de una aplicación, disponible en iOS y Android, en la que incluso se puede personalizar el propósito para el que el dispositivo será utilizado.

Las métricas se obtienen a través de algoritmos inteligentes y sensores de grado que vienen en el interior del anillo, mismos que trabajan con un sistema de detección multionda y 18 rutas de señal que se transforman en información.

Pese a su tamaño y peso ligero, es un dispositivo todo terreno: resistente al agua, contra rayones, a prueba de sudor y cómodo de utilizar incluso cuando se está dormido. Específicamente, el Oura Ring 4 está fabricado en cerámica y eso permite alargar su vida útil, aunque claro que influyen los cuidados que se le den (como limpiar los sensores con una almohadilla de pulido cerámico).

Para la recopilación de datos, el primer punto a mencionar es que el anillo inteligente necesita una suscripción mensual ($5.99 dólares, equivalentes a $120.57) o anual ($69.99 dólares, equivalentes a $1408.77).

Este factor debe considerarse, puesto que otros wearables no requieren una membresía, sin embargo, es obligatoria para el procesamiento de la información, la interpretación de la nube y para recibir recomendaciones personalizadas.

El Oura Ring 4 se encuentra fabricado con cerámica de zirconio. Foto: Cortesía Oura Rin

El segundo elemento es su proceso de configuración sencillo, pues únicamente se debe vincular el dispositivo con el celular a través del Bluetooth. Después viene la personalización de la app, introduciendo datos como la edad, el peso, las actividades físicas que comúnmente se realizan, la fecha de la última menstruación y listo.

La aplicación actualiza los datos recopilados en tiempo real y permite consultarlos por día o por una fecha en específico. Asimismo, envía alertas por medio de su Radar de Síntomas, que analiza cambios en los datos fisiológicos (como la temperatura y la frecuencia cardiaca) cuando hay indicios de tensión, estrés o cuando ya se acerca la hora de dormir. Con esto último, añade un apartado con sesiones guiadas de meditación antes de ir a la cama.

No obstante, es importante destacar que para ver ciertos datos se debe utilizar el anillo por hasta 90 días, tal es el caso del reloj biológico. Y funciona igual para ver el panel general de métricas y su análisis más detallado.

Eso sí, otras métricas requieren menos tiempo: el estrés acumulado se calcula con 30 días de monitoreo; la resiliencia y la edad cardiovascular con 14 días y 14 noches, respectivamente; mientras que la regularidad del sueño y el déficit con solo 5 días de uso.

Una vez que se recopilan todos los datos a largo plazo, la aplicación comienza a enviar alertas sobre los indicadores que se consideran estables y los que requieren atención con un especialista.

Otro punto destacable es la batería. Aproximadamente, una carga completa (de 0 a 100%) tarda 80 minutos, y con eso se consigue una autonomía de entre 7 a 8 días.

La caja del producto incluye una base de carga oficial y un cable USB-C para conectarlo a la corriente, aunque no viene con el adaptador. ¿Cómo solucionarlo? El fabricante ha hecho compatible el cargador con el adaptador de un celular, por ejemplo, del iPhone.

El Oura Ring 4 incluye una base de carga color gris. Su LED azul indica la conexión Bluetooth, el blanco carga en curso y el verde carga completa. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta el Oura Ring 4 Ceramic?

El Oura Ring 4 Ceramic tiene un precio regular de 11,249 pesos, es un costo más elevado al de otros anillos inteligentes. Sin embargo, esta marca es pionera y utiliza materiales de calidad premium como la cerámica de zirconio de alto rendimiento.

Además, se encuentra disponible en colores Midnight, Petal, Tide y Cloud. En cuanto a las tallas, van desde el 4 al 15; al comprarlo en línea, el fabricante proporciona un sizing kit gratis para elegir el tamaño correcto.

Sin duda, este wearable finlandés, creado por la empresa de tecnología sanitaria Oura Health Ltd, destaca por la variedad de sus métricas y la comodidad de su diseño frente a otras marcas. Es un buen gadget para quienes desean invertir en el monitoreo de la salud a largo plazo, y no solo para contar pasos o registrar entrenamientos.

*El Oura Ring 4 no es un dispositivo médico; recopila datos para entender el bienestar general

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