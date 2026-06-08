Apple aprovechó la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026 para presentar la renovación más importante de Siri desde su debut. Tras meses de retrasos y expectativas, la compañía mostró finalmente Siri AI, una nueva generación de su asistente digital impulsada por Apple Intelligence que busca convertir la interacción con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro y otros dispositivos en una experiencia más natural, contextual y útil.

La apuesta de la firma de Cupertino llega en un momento en que asistentes basados en inteligencia artificial, como los impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), han elevado las expectativas de los usuarios.

La respuesta de Apple consiste en una Siri capaz de mantener conversaciones fluidas, comprender información personal, analizar lo que ocurre en la pantalla y realizar acciones complejas entre distintas aplicaciones sin necesidad de instrucciones detalladas.

“Estamos muy emocionados de presentar Siri AI, la nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence. Es más inteligente, flexible y capaz”, afirmó Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple.

La compañía aseguró que la nueva experiencia estará disponible inicialmente en versión beta y en inglés, aunque adelantó que se expandirá a más idiomas en el futuro.

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La nueva versión de Siri incorpora memoria, contexto y acciones entre aplicaciones para competir con la IA generativa. Foto: Especial

Una Siri que entiende el contexto personal

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de contexto personal. Siri AI podrá utilizar información almacenada en mensajes, correos electrónicos, notas, fotografías y calendarios para ofrecer respuestas más precisas y adaptadas a cada usuario.

La intención es que las personas ya no tengan que repetir información constantemente durante una conversación. El asistente será capaz de seguir el hilo de una interacción, recordar referencias previas y utilizar esos datos para responder de forma más natural.

“Entre sus capacidades se incluyen comprensión del contexto personal, acciones dentro de aplicaciones, conciencia de lo que ocurre en pantalla, comprensión de imágenes y acceso a conocimiento del mundo real”, explicó Mike Rockwell, vicepresidente de ingeniería de Siri.

Esta capacidad también se extiende a las conversaciones previas. Apple presentó una aplicación de Siri que almacenará el historial de interacciones y permitirá retomarlas desde cualquier dispositivo. Gracias a la sincronización privada mediante iCloud, una conversación iniciada en iPhone podrá continuarse en iPad y finalizarse en Mac, por ejemplo.

Del asistente de voz a una herramienta de productividad

La nueva Siri no se limitará a responder preguntas rápidas o ejecutar comandos sencillos. Apple quiere convertirla en una herramienta capaz de colaborar en tareas cotidianas, organización personal y productividad.

“Siri AI va mucho más allá de preguntas rápidas o tareas puntuales”, señaló Justin Titi, director senior de Ingeniería de Experiencia en Sistemas Inteligentes.

De acuerdo con el directivo, los usuarios podrán pedir planes detallados, intercambiar ideas, recibir retroalimentación sobre documentos o generar contenido a partir de información personal y conocimiento obtenido de la web.

En Mac, la experiencia se integra directamente en Spotlight. Además de localizar archivos y aplicaciones, Siri podrá analizar documentos seleccionados, comparar información, elaborar tablas y ayudar en la redacción de correos electrónicos.

La función puede reconocer objetos, analizar imágenes, ofrecer información contextual y sugerir acciones relevantes. Foto: Especial

Inteligencia visual y nuevas herramientas para escribir

Apple también integró Visual Intelligence, una función que permite a Siri comprender lo que la cámara o la pantalla están mostrando. De esta manera Siri podrá interpretar lo que aparece en tiempo real en el dispositivo y actuar en consecuencia, lo que permitirá hacer preguntas sobre imágenes, textos, horarios, documentos o cualquier contenido visible sin necesidad de describirlo manualmente.

“Solo debes presionar el obturador para que Siri vea lo que tú ves y pueda responder preguntas o realizar acciones”, explicó Sebastien Marineau-Mes, vicepresidente de Experiencia en Sistemas Inteligentes.

La función puede reconocer objetos, analizar imágenes, ofrecer información contextual y sugerir acciones relevantes. Apple destacó que esta comprensión visual se apoya en sus modelos fundacionales y en Private Cloud Compute, una infraestructura diseñada para proteger la privacidad de los usuarios.

A ello se suman nuevas herramientas de escritura integradas en todo el sistema. Siri podrá redactar borradores desde cero, corregir textos y adaptar el tono de mensajes y correos según la persona con la que se mantiene la conversación.

La compañía también anunció mejoras significativas en el dictado, con mayor precisión para reconocer ortografía, puntuación y uso de mayúsculas. Estas funciones estarán disponibles prácticamente en cualquier campo de texto del sistema operativo.

Compatible con todo el ecosistema Apple

Apple confirmó que Siri AI llegará a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, AirPods y Vision Pro. En este último dispositivo, la experiencia aprovechará la computación espacial mediante una interfaz tridimensional que podrá ubicarse en cualquier parte del entorno del usuario.

Además, la firma presentó una nueva experiencia de voz para los dispositivos compatibles con el modelo avanzado que se ejecuta directamente en el equipo. Los usuarios podrán personalizar la expresividad, el ritmo e incluso el tipo de voz del asistente. Aunque por el momento solo estará disponible en inglés, se informó que pronto se podrá usar en otros idiomas.

Con estas novedades, Apple busca que Siri deje de ser un simple asistente de comandos para convertirse en una inteligencia personal capaz de colaborar en tareas complejas y acompañar al usuario a través de todo su ecosistema digital.

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