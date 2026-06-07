Spotify es una de las plataformas de streaming más populares en el mundo, debido a su extenso catálogo, sus funciones de conectividad y hasta su ágil sistema de privacidad. Pero, desafortunadamente, no está exenta de ser blanco de fraudes y otras amenazas cibernéticas.

Desde hace meses, algunos usuarios han recibido supuestos mensajes por parte de la plataforma con relación a su servicio, sin embargo se trata de una trampa. En Tech Bit te damos los detalles para que no caigas en ella.

Spotify asegura que no contacta a sus usuarios vía SMS. Foto: Freepik

Leer también ¿Cómo liberar espacio en Gmail, Drive y Google Fotos?

¿Cómo es la estafa del "SMS de Spotify"?

“SMS de Spotify” es el fraude que ha llegado a los celulares de una buena cantidad de usuarios de la empresa sueca.

De acuerdo con la misma plataforma y organismos como la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas, esta estafa consiste en mensajes SMS que aparentan provenir de la compañía, bajo la excusa de avisar a los usuarios sobre supuestos pagos pendientes o rechazados, problemas con su cuenta, e incluso los obligan a actualizar sus datos para no perder el servicio.

A su vez, estos recados contienen enlaces, y una vez que las víctimas ingresan a ellos son dirigidas a sitios web fraudulentos que imitan la identidad de Spotify. Allí se les solicita sus datos personales y bancarios, así como contraseñas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) asegura que esta modalidad de fraude es reconocida como “smishing”, con la que los ciberdelincuentes extraen información delicada para extorsionar y y solicitar cargos económicos.

Algunas señales que pueden ayudar a identificar el “SMS de Spotify” son:

Avisos sobre supuestos pagos rechazados que no aparecen en la app oficial.

Mensajes de carácter urgente para evitar una supuesta suspensión de la cuenta.

Peticiones de contraseñas o datos bancarios.

Remitentes o números telefónicos desconocidos.

Enlaces que no contienen el dominio oficial de Spotify: spotify.com.

Correos que no tengan el dominio de la empresa: @spotify.com.

Para que no caigas en el "SMS de Spotify", solo atiende los mensajes que la plataforma te envíe dentro de la app. Foto: Unsplash

¿Qué hacer para evitar caer en el “SMS Spotify”?

En su sitio oficial, Spotify insta a ignorar cualquier mensaje de texto, ya que la empresa jamás contacta a los usuarios mediante esa vía.

En segundo lugar, aconseja no abrir enlaces sospechosos y mucho menos contestarlos, así como abstenerse a compartirlos con otros usuarios.

Por otra parte, si un usuario ha respondido formularios extraños de “SMS Spotify”, debe cambiar la contraseña de su cuenta, cerrar sesiones, revisar sus métodos de pago y, si puede, cambiarlos de inmediato.

Recuerda que esta plataforma de streaming nunca te pedirá información personal o bancaria y mucho menos que descargues archivos. En caso de que recibas este tipo de recados, reenvíalos a spoof@spotify.com y elimínalos.

Con estas pequeñas pero significativas acciones de prevención podrás vencer a esta estafa y cualquier otra amenaza digital que interrumpa tus momentos en Spotify.

Leer también Cuándo y dónde será la Feria del Libro Universitario de la UAM

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters