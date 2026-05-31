Una de las peores noticias que puede darte tu celular es que el almacenamiento se está agotando. La única manera de evitar esto es eliminando archivos basura tanto del dispositivo como de otras aplicaciones y servicios como Gmail, Drive y Google Fotos.

Y es que estos servicios de Google suelen quedarse sin espacio con rapidez, debido a los múltiples correos, documentos, fotos y videos que guardas sin notarlo.

Lo anterior desencadena que ya no puedas utilizar dichas aplicaciones y debes crear una cuenta nueva o pagar para reanudar el servicio.

A fin de evitar estos escenarios, en Tech Bit te decimos cómo limpiar tus cuentas de Gmail, Drive y Google Fotos.

Al liberar espacio en Gmail, Drive y Google Fotos, no olvides vaciar las papeleras. Foto: Unsplash

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¿Por qué es importante liberar espacio en Gmail, Drive y Google Fotos?

Liberar espacio es sumamente importante, ya que al hacerlo se depuran los archivos basura de tus aplicaciones y celular, evitando ralentizaciones, sobrecalentamientos y desactualizaciones, ya que sin almacenamiento es imposible que tus apps y dispositivos se actualicen.

En el caso de Google, cuando el espacio de tus servicios como, por ejemplo, Gmail llega a su tope, corres el riesgo de quedarte incomunicado por esta vía, ya que no puedes enviar ni recibir correos por más importantes y ligeros que sean.

Y lo mismo sucede con Drive y Google Fotos: ya no puedes crear, compartir, enviar y recibir documentos en ningún formato y pierdes la posibilidad de guardar fotos y videos especiales.

Por ello, la administración del almacenamiento de Google no solo te salva de perder archivos importantes, sino que mejora la optimización de tu dispositivo y te ahorras unos cuantos centavos.

¿Cómo ganar almacenamiento en los servicios de Google?

Antes de que Google te advierta que tu espacio de almacenamiento se está reduciendo, haz lo siguiente:

Drive

Accede a Drive y toca el ícono de las 3 líneas horizontales, ubicado en la esquina superior izquierda.

y toca el ícono de las 3 líneas horizontales, ubicado en la esquina superior izquierda. Toca “Almacenamiento” y allí verás el material que más consume espacio, como documentos PDF y copias de seguridad de WhatsApp.

Si ya no los utilizas, procede a borrarlos.

Por último, vacía la papelera para evitar que las copias de los archivos depurados roben espacio.

Gmail

Elimina los correos de manera manual, o en la barra de búsqueda escribe el comando “has:attachment” para que la aplicación te arroje los correos que contienen archivos pesados.

Una vez desechados, dirígete a la Papelera para desahogarla.

Google Fotos

Borra las fotos y videos que ya no te sirven, o mígralos a una memoria.

Después, depura la papelera.

Si necesitas más espacio en Gmail, Drive y Google Fotos, puedes adquirir un plan de almacenamiento. Foto: Unsplash

¿Cómo administrar el almacenamiento de tus servicios de Google?

Como hemos mencionado, la manera más eficaz para liberar almacenamiento en Drive, Gmail y Google Fotos es examinando constantemente las papeleras y los archivos más pesados.

Procura deshacerte de copias de seguridad obsoletas, pues también consumen espacio.

Finalmente, si no te queda opción, crea una cuenta nueva o contrata un paquete de almacenamiento que Google ofrece:

Plan Lite: 30 GB por $17 mensuales

Plan Básico: 100 GB por $36 mensuales

Google AI Plus: Ideal hasta para 5 cuentas, proporciona 200 GB por $99 mensuales.

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