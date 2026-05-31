El spray de sal de mar es de uno de los productos favoritos para lograr ondas naturales y decirle adiós a las planchas que sólo dañan el cabello.

Aunque es muy útil para lograr las beach waves, no todas las personas deberían utilizarlo con frecuencia, pues podrían sufrir efectos negativos.

En De Última te decimos quiénes se encuentran dentro de ese grupo.

¿Qué es el spray de mar?

De acuerdo con los estilistas de Beardbrand, el spray de sal para cabello es una solución que ayuda a definir las ondas o rizos, al mismo tiempo que aporta volumen.

La función de este producto es crear la apariencia que el pelo adopta después de sumergirse en el mar: unas ondas despreocupadas, pero muy chic.

A pesar de que contiene sal, su porcentaje es muy bajo. Y para evitar daños drásticos en el cabello, se le añaden compuestos y nutrientes hidratantes como el aloe vera o el aceite de argán.

Además, si tienes cabello graso este spray te encantará. Y es que no solo define y aporta volumen, sino que absorbe la grasa del cuero cabelludo, por lo que puede ser tu mejor aliado en climas calurosos.

¿Quiénes no deberían utilizar spray de sal de mar en el cabello?

El spray de sal de mar tiene ciertas contraindicaciones y no deben ser ignoradas; de lo contrario, el pelo podría sufrir ciertos efectos que afectan su apariencia.

Un artículo de Wimpole Clinic, centro especializado en cuidado capilar, indica que abusar de este producto puede ocasionar que la sal absorba la humedad del pelo y eso procova:

Resequedad

Apariencia opara

Textura áspera

Mayores probabilidades de quiebre

Falta de brillo natural

Si abusas del spray de sal de mar, te podrías ocasionar cabello áspero, quebradizo y opaco. Foto: Unsplash

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Estos efectos son más probables de aparecer en los siguientes tipos de cabellos:

Cabello decolorado: Dado que se encuentra sensible por procesos químicos, el spray de sal de mar puede debilitar la cutícula.

Cabello extremadamente poroso: los rizos muy definidos suelen experimentar mayor frizz y pérdida de definición con el abuso del producto.

Cabello reseco: Utilizar este spray con frecuencia puede aumentar la falda de agua en las hebras.

Cuero cabelludo delicado: Si padeces de sensibilidad en el cuero cabelludo o afecciones como la dermatitis, descarta su uso porque la sal puede incrementar síntomas como la comezón y el descamamiento.

Si tu cabello es seco, está decolorado o tienes dermatitis en el cuero cabelludo, no uses este spray. Foto: Unsplash

Si no te encuentras dentro de los anteriores grupos y puedes usar el spray de sal de mar, te recomendamos agregar a tu rutina de haircare mascarillas o aceites con ingredientes hidratantes para cuidar su salud.

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