¿Buscas lanzarte de una tirolesa y cruzar puentes colgantes sin salir de la CDMX? Te tenemos buenas noticias, porque hace poco se inauguró un parque con estas y otras atracciones más.

Se trata del nuevo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN) Naturaleza, al norte de la capital. Te contamos los detalles.

¿Dónde está el nuevo parque con tirolesa y puentes colgantes de la CDM?

El nuevo parque EDÉN Naturaleza se encuentra en lo que fue el Parque Corpus Christi, en la colonia Guadalupe Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX.

Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero

Se encuentra sobre la Avenida Noé, entre las calles Elsa y Graciela, a unas 3 calles del centro comercial Plaza Tepeyac.

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Si planeas llegar en transporte público, hay varias opciones:

Estación Graciela de la línea 4 del Trolebús: justo en la entrada del parque.

Estaciones Robles Domínguez o Excélsior de la línea 7 del Metrobús: a 10 minutos caminando.

Estación Bondojito de la línea 4 del Metro: a 20 minutos caminando.

Estación Valle Gómez de la línea 5 del Metro: a 20 minutos caminando.

¿Qué hay en el nuevo parque con tirolesa y puentes colgantes en CDMX?

El nuevo parque EDÉN Naturaleza ocupa una extensión de más de 20,000 metros cuadrados y fue recientemente remodelado.

Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero

Su principal atractivo son las torres de aventura conectadas por una serie de puentes colgantes de hasta 12 metros de altura, y con experiencias como retos de equilibrio, salto al vacío y una tirolesa de 150 metros de longitud.

También hay un muro de escalar de más de 10 metros de altura, un laberinto de árboles con un recorrido de aproximadamente 800 metros cuadrados, estaciones con juegos infantiles, parque canino, trenecito eléctrico para dar paseos por el parque, canchas de básquetbol y futbol, pista para correr y zonas de descanso.

Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero

Además, EDÉN Naturaleza tiene un zoológico interactivo con 13 réplicas de animales en tamaño real, cada uno acompañado por su respectiva infografía. 6 de ellos (como un león, elefante, jirafa y bisonte) son animatrónicos, por lo que se mueven y emiten sonidos.

¿Cuánto cuesta ir al nuevo parque con tirolesa y puentes colgantes en CDMX?

La entrada a EDÉN Naturaleza, el nuevo parque con tirolesa y puentes colgantes de CDMX, es gratuita, así como el acceso a todas sus experiencias y atractivos.

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Abre todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Facebook: ‘Edén Naturaleza’.

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