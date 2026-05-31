¿Te imaginas un paraíso con enormes ‘lagunas’ de agua rosada entre exuberantes manglares verdes y playas de arena blanca? No hablamos de una postal de ficción sino de uno de los destinos turísticos más llamativos de Yucatán: Las Coloradas.

Hay distintas formas en las que se puede visitar esta salinera y parque turístico. Aquí contamos los detalles.

¿Qué hay en Las Coloradas?

Las Coloradas es un pequeño pueblo pesquero al noreste de Yucatán, a unas tres horas y media de camino por carretera, en el municipio de Río Lagartos, entre la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos y la costa del golfo de México.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Esta localidad no solo ‘vive’ de la pesca, sino de la Industria Salinera de Yucatán, fundada en 1946, una de las productoras de sal más importantes en el país.

Desde su creación, la zona ha llamado la atención de los turistas debido a que, en sus enormes charcas de cristalización, el agua agua adquiere un intenso color rosa, provocado por la presencia del crustáceo 'Artemia salina' y halobacterias, las cuales ‘activan’ esta tonalidad al entrar en contacto con la radiación solar.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En la actualidad, el agua del mar y del río Lagartos nutren 24 charcas evaporadoras de color café y 15 de cosecha de color rosado, abarcando un espacio de 23 kilómetros cuadrados, algo así como el territorio de la alcaldía Iztacalco.

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Cada una de estas ‘lagunas’ mide entre 32 y 37 hectáreas y producen cerca de 35,000 toneladas de sal cada 5 meses. Es decir, el complejo entero genera de 850,000 a 1 millón de toneladas de sal al año.

Al ser una empresa privada, las charcas rosadas de Las Coloradas no eran accesibles al público sino hasta hace 9 años, cuando comenzaron con caminatas y tours muy ‘rústicos’.

Fotos: Omar Moreno. El Universal

Desde 2022, la salinera decidió abrir el Parque Turístico Las Coloradas, ofreciendo 3 tipos de experiencias guiadas sin afectar los procesos de producción.

¿Cuál es la mejor hora y temporada para visitar Las Coloradas?

El intenso y característico color rosa en las charcas de Las Coloradas no es visible durante todo el día, ya que la luz solar lo ‘activa’.

Por eso, la mejor hora para visitar el Parque Turístico Las Coloradas es entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., sobre todo al mediodía, cuando el sol está en su punto máximo. Después de las 4:00 p.m. es difícil observar esta tonalidad.

Foto: Omar Moreno. El Universal

De acuerdo con los guías, la mejor temporada para visitar el parque es de marzo a agosto por 3 motivos: son días regularmente soleados y sin nubes, los trabajadores cosechan la sal formando enormes montañas blancas y es posible avistar flamencos.

El calor es impresionante, así que lleva protección solar, gorra y lentes de sol.

¿Cómo son los tours en Las Coloradas?

Para conocer el Parque Turístico Las Coloradas y sus charcas de color rosa hay 3 tipos de tours:

La experiencia Ruta de la Sal de Mar es a pie. Un guía te lleva a conocer algunas de las ‘lagunas’ rosadas y a un mirador para contemplar el paisaje, a la vez, te explica el proceso de elaboración de sal y la historia del lugar. Dura 45 minutos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La Ruta del Cristal es muy similar, aunque la diferencia es que se hace en bicicleta. En esta actividad se recorren más charcas y gran parte de la salinera. Dura 30 minutos.

La Ruta de la Cosecha es la más completa. Se hace en un camión estilo safari que pasa por senderos de sal entre las ‘lagunas’ cafés y rosadas. Se conoce la propiedad por completo, incluida una montaña de sal, y se hacen 3 paradas para tomar fotografías. Dura 90 minutos.

Fotos: Omar Moreno. El Universal

En cualquiera de los casos, se ven las orillas de las charcas con espuma o sal cristalizada (en algunos casos brillando como si fuera cuarzo).

Los guías comparten datos muy interesantes, su experiencia trabajando en la salinera e incluso se ofrecen para tomar fotografías muy creativas.

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Desde hace 8 meses se habilitó un estanque de agua rosada para flotar, como en el mar Muerto. Considera que la estancia recomendada es de 10 minutos, pues la alta salinidad puede causar laceraciones en la piel. Evita que el agua te salpique en los ojos.

¿Cuánto cuestan los tours en Las Coloradas?

El costo de acceso al Parque Turístico Las Coloradas en Yucatán depende de la experiencia a elegir.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La Ruta de la Sal de Mar (a pie) tiene una tarifa de $236 pesos por adulto y $130 para adultos mayores y niños de 4 a 12 años.

La Ruta del Cristal (en bici) es de $290 pesos por adulto.

La Ruta de la Cosecha (camioncito) es de $700 pesos por adulto y $370 para adultos mayores y niños de 4 a 12 años.

El parque abre todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Más información en el sitio web: lascoloradas.com.mx

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