Por carretera, a unas dos horas de Mérida, se encuentra Valladolid, un pueblo mágico de bella arquitectura y atractivos naturales.

Zací (‘gavilán blanco’), la antigua ciudad maya, es ahora un destino que combina cultura, el encanto de sus antiguas casonas coloniales, aventura en la exuberante selva, vida bohemia y relajada en sus bares, buena cocina en sus restaurantes y lujo en hoteles boutique.

Paseo por el centro

Caminar por las calles del pueblo mágico de Valladolid significa transportarse a la época colonial, pues la mayoría de sus casonas siguen en pie muy bien conservadas.

El punto de encuentro de los vallisoletanos es el Parque Francisco Cantón Rosado con su fuente central ‘La Mestiza’, un homenaje a la fusión maya y española. Por la tarde, cuando baja el calor, el ambiente se anima con la presentación de bailes tradicionales, como la jarana yucateca.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Ahí, hay que probar las delicias que venden en los puestitos de comida, especialmente las marquesitas.

A un costado del parque está el palacio municipal. Es posible entrar y hacer un pequeño recorrido por el Salón de los Murales. Cada una de las cuatro grandes pinturas del artista Manuel Lizama representa un momento en la historia del pueblo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

De paso, visita el Templo de San Gervasio o San Servasio, originalmente construido en 1545 y reconstruido en el siglo XVIII. Lo más llamativo está en su fachada: debajo del escudo de armas se aprecia una piedra tallada que representa el cuerpo de una serpiente emplumada, el dios Kukulkán. Se cuenta que, en un acto de rebeldía, los indígenas dieron este ‘guiño’ a su cultura, aunque sin cola ni cabeza para que los conquistadores no se dieran cuenta.

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Todas las noches, excepto los lunes, la fachada del templo sirve de lienzo para un espectáculo de videomapping. En 15 minutos, las imágenes explican relatos míticos mayas, la creación de la península de Yucatán tras la caída del meteorito Chicxulub, los cenotes, las zonas arqueológicas y hasta los típicos hipiles bordados.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Camina por la Calzada de los Frailes, construida por los monjes para conectar el centro del pueblo con el Exconvento de San Bernardino de Siena, una joya del siglo XVI. La calle es muy bonita, con antiguas casonas ocupadas por hoteles, restaurantes, bares, galerías de arte y tiendas de artesanías como Kuxtal, Galería Paredes, Casa Lua o la Casa Museo Ramón Mendoza Novelo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Entra al exconvento de San Bernardino y explora arquitectura novohispana con grandes arcos y robustos muros de piedra. Por la noche, al igual que en San Servasio, hay un mapping de casi 20 minutos que cuenta la historia de Valladolid.

Entrada al exconvento: $40 pesos por persona; el videomapping es gratuito.

Cenotes y aventura

No hace falta ir lejos del corazón del pueblo para explorar las maravillas que lo rodean. A un par de calles encontrarás el cenote Zací. Es abierto, aunque aún tiene partes de la bóveda de la que cuelgan estalactitas de miles de años de antigüedad. Mide unos 45 metros de diámetro, 29 metros de altura y tiene profundidades que varían entre los 25, 30 y hasta 100 metros.

Es ideal para refrescarse del intenso calor vallisoletano en su espejo de agua de color esmeralda. A un costado del cenote se instaló el restaurante Zací, especializado en gastronomía yucateca.

Entrada: $150 pesos por persona. Abre todos los días de 9:00 a 17:00 horas.

A cinco minutos en auto del centro de Valladolid se localiza Selva Maya, una antigua hacienda ganadera que ahora funciona como parque ecoturístico.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Su gran tesoro es el cenote abierto Saamal, de 50 metros de diámetro y 25 metros en su parte más honda. Se accede por una escalera con un mirador. Es escenario de rituales mayas y cenas románticas. También puedes nadar de noche.

Hacienda Selva Maya tiene paseos en bici por senderos rústicos, dos tirolesas con un recorrido de 700 metros de largo en total, una tienda de artesanías y licores y un restaurante con buffet.

Paquetes de Selva Maya: desde $200 pesos para acceder únicamente al cenote y hasta los $550 si deseas todas las experiencias. incluida la comida. WhatsApp: (985) 115 7237.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Noches del Mayab

Al ponerse el sol, Hacienda Selva Maya también es el escenario del recorrido Noches del Mayab. Incluye una rodada en bicicleta por la propiedad y sus cultivos de frutas, hortalizas y árboles nativos en peligro de extinción; una degustación de hidromiel; nado nocturno en el cenote; leyendas sobre aluxes y el monstruo Tsukan; observación astronómica (cuando el clima lo permita) y avistamiento de fauna, especialmente de aves.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al final, te espera la cena bajo una palapa. El chef Elio Xicúm prepara platillos para seis tiempos en hornos de pib a la vista de los comensales, con recetas e ingredientes tradicionales. Prueba el tamal de plátano macho, el chilmole o la carne ahumada. Incluye maridaje con vinos mexicanos.

Costo: $1,500 pesos por persona.

Cupo: de cuatro a ocho personas.

Tel. (985) 109 4004. Web: mesondelmarques.com/selva-maya

Mágicos sueños

La oferta hotelera en Valladolid es amplia, aunque nosotros recomendamos dos propiedades, con características distintas.

En el centro, sobre Calle 39, frente al Parque Francisco Cantón Rosado, Mesón del Marqués es uno de los hoteles más tradicionales y antiguos del pueblo, con más de 50 años y un total de 85 habitaciones.

Parte del alojamiento ocupa una casona del siglo XVII, de estilo colonial con jardines, arcos robustos de piedra y techos de vigas de madera, además de pinturas y muebles de aspecto antiguo.

Foto: Grupo Mesones

Además de esta casona, se construyó un edificio más moderno, con más habitaciones, sin perder el estilo colonial.

Es un hotel ideal para parejas y familias. Cuenta con una alberca, restaurante, terraza-bar y hasta un speakeasy.

Costo: desde $2,610 pesos por noche para dos personas. mesondelmarques.com

Dentro del parque Hacienda Selva Maya está Oriundo Luxury Nature Villas, un alojamiento de siete villas de lujo escondidas en la naturaleza y santuario exclusivo para adultos, perfecto para el romance, la desconexión y la relajación.

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Cada una de sus lujosas y amplias habitaciones de estilo orgánico, dispone de una terraza con camastros, hamaca y una piscina al aire libre. En el interior hay un baño completo con tina.

Foto: Grupo Mesones

Está decorada con maderas rústicas y locales, diversos objetos artesanales elaborados en la región, sala y, en algunos casos, pequeños árboles que no fueron talados.

La propiedad tiene áreas sociales con restaurante de cocina yucateca con influencias internacionales, y una alberca rodeada por mucha vegetación.

Costo: desde $11,600 pesos por noche para dos personas. oriundohotel.com

Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Desde CDMX vuela a Mérida o a Cancún, ambos destinos ubicados a dos horas y media por carretera de Valladolid. Vuelos redondos con Viva Aerobus desde $5,000 pesos por persona. Una vez en cualquiera de los destinos, ADO tiene corridas directas al pueblo mágico, con tarifas de entre $255 y $360 pesos por persona.

¿Dónde comer y beber?

Hostería Mesón del Marqués: es un agradable restaurante en el patio del Hotel Mesón del Marqués. Sirve desayunos, comidas y cenas inspirados en la cocina yucateca; también tiene opciones internacionales. Su menú degustación de cinco tiempos (con queso relleno, papadzules, sopa de lima, salbutes y flan de la casa), fue elaborado por el chef Elio Xicúm. mesondelmarques.com

Foto: Omar Moreno. El Universal

Don Diablo Rooftop: en la terraza del Hotel Mesón del Marqués, tiene una vista privilegiada al parque principal y a la Iglesia de San Gervasio. Ofrece coctelería, entradas individuales o para compartir y platos fuertes como espagueti negro con frutos del mar, hamburguesa de portobello con papas al tomillo o costillar de cerdo glaseado con miel y aceites de chiles. IG: @dondiabloterrazabar

Foto: Grupo Mesones

Almacén del Marqués: speakeasy dentro de una antigua bodega del Hotel Mesón del Marqués. Decorado con luz tenue, velas derretidas y artículos vintage. Tiene coctelería de autor y entradas pequeñas como el pan de pulpo con queso manchego, sushi de arrachera y el carpaccio de picaña con elote y queso parmesano. IG: @almacendelmarques

Foto: Omar Moreno. El Universal

Mestizo: parte de Oriundo Luxury Nature Villas, de concepto farm to table y una carta que destaca los ingredientes Yucatán, con influencias internacionales. Prueba la tetela de chaya con ibes (frijol blanco) y queso de Sucilá. IG: @mestizomisterioculinario

Foto: Omar Moreno. El Universal

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