¿Cuándo reabre el Museo Dolores Olmedo de Xochimilco?

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Tras haber cerrado durante la pandemia, el se alista para reabrir sus puertas y regresar al mapa turístico de .

Además de sus obras de arte, exhibe piezas prehispánicas, coloniales y hasta cuenta con jardines en los que habitan perros xoloitzcuintles, pavos reales, gansos, patos y guajolotes.

Pronto podrás disfrutar de una serie de remodelaciones que mejorarán la experiencia de visita.

Si quieres saber cuáles son, en Destinos te decimos a partir de qué día será posible recorrerlo.

Explora las diversas salas de arte prehispánico y colonial del Museo Dolores Olmedo. Foto: Gobierno de México
Explora las diversas salas de arte prehispánico y colonial del Museo Dolores Olmedo. Foto: Gobierno de México

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¿Cuáles fueron las renovaciones del Museo Dolores Olmedo?

En 2021, el Museo Dolores Olmedo comenzó su proceso de restauración y modernización con el objetivo de preservar el patrimonio que alberga.

Principalmente, los trabajos se realizaron en las siguientes áreas:

  • Digitalización de colecciones prehispánicas y populares.
  • Conservación de archivos y biblioteca.
  • Creación de nuevos espacios de esparcimiento.
  • Actualización tecnológica y reforzamiento estructural del inmueble.

Además, se le dieron cuidados extra a los entornos naturales para el bienestar de los animales que habitan en los jardines.

¿Qué ver en el Museo Dolores Olmedo?

E es uno de los espacios culturales más importantes de Xochimilco, pues alberga la colección más grande de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo.

El "Fideicomiso Dolores Olmedo" busca acercar a la comunidad a este sitio no sólo por su acervo artístico, sino también por su arquitectura virreinal, sus jardines y la preservación de especies como el xoloitzcuintle.

Como su nombre lo indica, este recinto fue fundado por la empresaria, filántropa y coleccionista de arte mexicana Dolores Olmedo. Por muchos años, sirvió como su hogar y oficina, lo que es perceptible tanto en su diseño exterior como interior.

El Museo Dolores Olmedo también incluye esculturas y fotografías. Foto: Gobierno de México
El Museo Dolores Olmedo también incluye esculturas y fotografías. Foto: Gobierno de México

Las colecciones que se pueden observar durante la visita son:

  • 150 pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo.
  • Obras de arte colonial y artesanías.
  • Arte moderno y contemporáneo.
  • Piezas precolombinas.
  • Exposiciones temporales de obras de artistas destacados.

Además, hay obras de Angelina Beloff (artista rusa y primera esposa de Diego Rivera), así como objetos personales de Dolores Olmedo.

El acervo del museo también incluye esculturas, grabados y fotografías que suman un aproximado de 6.000 artículos.

¿Cuándo reabre el Museo Dolores Olmedo de Xochimilco?

A través de sus canales oficiales, el informó que el próximo sábado 30 de mayo reabrirá sus puertas.

Desde esta fecha se podrán comprar las entradas en su nuevo sitio web o en taquillas.

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De momento, no se sabe si el costo se mantendrá en $50 como en años anteriores. Tampoco se han compartido los horarios oficiales, así que si te interesa ir debes estar pendiente de sus canales de comunicación y redes sociales.

  • Ubicación: Avenida México 5843, colonia La Noria, Xochimilco.
El Museo Dolores Olmedo procura el bienestar de los animales que habitan en sus jardines. Foto: Gobierno de México
El Museo Dolores Olmedo procura el bienestar de los animales que habitan en sus jardines. Foto: Gobierno de México

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