¿Cuándo reabre el Museo Dolores Olmedo de Xochimilco?

Tras haber cerrado durante la pandemia, el Museo Dolores Olmedo se alista para reabrir sus puertas y regresar al mapa turístico de Xochimilco.

Además de sus obras de arte, exhibe piezas prehispánicas, coloniales y hasta cuenta con jardines en los que habitan perros xoloitzcuintles, pavos reales, gansos, patos y guajolotes.

Pronto podrás disfrutar de una serie de remodelaciones que mejorarán la experiencia de visita.

Si quieres saber cuáles son, en Destinos te decimos a partir de qué día será posible recorrerlo.

Explora las diversas salas de arte prehispánico y colonial del Museo Dolores Olmedo. Foto: Gobierno de México

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¿Cuáles fueron las renovaciones del Museo Dolores Olmedo?

En 2021, el Museo Dolores Olmedo comenzó su proceso de restauración y modernización con el objetivo de preservar el patrimonio que alberga.

Principalmente, los trabajos se realizaron en las siguientes áreas:

Digitalización de colecciones prehispánicas y populares.

Conservación de archivos y biblioteca.

Creación de nuevos espacios de esparcimiento.

Actualización tecnológica y reforzamiento estructural del inmueble.

Además, se le dieron cuidados extra a los entornos naturales para el bienestar de los animales que habitan en los jardines.

¿Qué ver en el Museo Dolores Olmedo?

E Museo Dolores Olmedo es uno de los espacios culturales más importantes de Xochimilco, pues alberga la colección más grande de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo.

El "Fideicomiso Dolores Olmedo" busca acercar a la comunidad a este sitio no sólo por su acervo artístico, sino también por su arquitectura virreinal, sus jardines y la preservación de especies como el xoloitzcuintle.

Como su nombre lo indica, este recinto fue fundado por la empresaria, filántropa y coleccionista de arte mexicana Dolores Olmedo. Por muchos años, sirvió como su hogar y oficina, lo que es perceptible tanto en su diseño exterior como interior.

El Museo Dolores Olmedo también incluye esculturas y fotografías. Foto: Gobierno de México

Las colecciones que se pueden observar durante la visita son:

150 pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo.

Obras de arte colonial y artesanías.

Arte moderno y contemporáneo.

Piezas precolombinas.

Exposiciones temporales de obras de artistas destacados.

Además, hay obras de Angelina Beloff (artista rusa y primera esposa de Diego Rivera), así como objetos personales de Dolores Olmedo.

El acervo del museo también incluye esculturas, grabados y fotografías que suman un aproximado de 6.000 artículos.

¿Cuándo reabre el Museo Dolores Olmedo de Xochimilco?

A través de sus canales oficiales, el Museo Dolores Olmedo informó que el próximo sábado 30 de mayo reabrirá sus puertas.

Desde esta fecha se podrán comprar las entradas en su nuevo sitio web o en taquillas.

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De momento, no se sabe si el costo se mantendrá en $50 como en años anteriores. Tampoco se han compartido los horarios oficiales, así que si te interesa ir debes estar pendiente de sus canales de comunicación y redes sociales.

Ubicación: Avenida México 5843, colonia La Noria, Xochimilco.

El Museo Dolores Olmedo procura el bienestar de los animales que habitan en sus jardines. Foto: Gobierno de México

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