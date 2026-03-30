Se acaba de inaugurar un nuevo espacio de recreación en la Ciudad de México: Utopía Mixiuhca.

Este complejo ofrece actividades deportivas, culturales y de entretenimiento; es ideal para visitar en las vacaciones de Semana Santa.

La nueva Utopía Mixiuhca incluye juegos para personas con discapacidades. Foto: Gobierno de CDMX

¿Cómo es la nueva Utopía Mixiuhca?

La Utopía Mixiuhca es un complejo deportivo, cultural y recreativo.

De acceso gratuito, brinda servicios y actividades que fomentan tanto el bienestar físico, como emocional y social.

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Con una extensión de más de 80 mil metros cuadrados, este proyecto busca ser un punto de encuentro comunitario donde personas de todas las edades puedan acudir a ejercitarse, descubrir nuevas habilidades, convivir o simplemente divertirse en su tiempo libre.

En total, cuenta con 60 espacios distribuidos al interior y en ellos se encuentran actividades enfocadas en disciplinas como el arte, ciencia y tecnología e incluso el bienestar animal.

¿Qué actividades gratuitas hay en Utopía Mixiuhca?

Todas las actividades de la Utopía Mixiuhca son gratis.

Las personas que disfrutan ejercitarse pueden ingresar a las siguientes zonas:

Alberca semiolímpica.

Canchas de tenis, pádel, voleibol de playa, fútbol y squash.

Pistas de pump track.

Pista de go karts.

Jaulas de bateo.

En cuanto al área recreativa, destacan 4 islas temáticas y destinadas al público infantil:

Islas de agua: juegos acuáticos y fuentes luminosas.

Isla del descubrimiento: trepaderos y una zona de paleontología con réplicas de fósiles de dinosaurios.

Isla de las aventuras: circuitos variados para poner a prueba las destrezas físicas.

Isla de las alturas: más de 30 juegos infantiles que incluyen a las personas con discapacidad.

Otros espacios llamativos son el auditorio, con capacidad para más de 400 personas, así como foros y salones donde se pueden realizar talleres artísticos, presentaciones y actividades educativas.

Conoce los espacios deportivos de la nueva Utopía Mixiuhca. Foto: Gobierno de CDMX

¿Cuáles son los horarios de Utopía Mixiuhca?

Si tienes hijas o hijos pequeños y quieres llevarlos en sus vacaciones, entonces debes saber que esta Utopía se ubica en Ciudad Deportiva, Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, CDMX.

Abre todos los día de las 9:00 a las 18:00 horas.

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Se encuentra en una zona de fácil acceso y conectada con el transporte público; por ejemplo, puedes llegar por la Línea 9 del Metro bajando en la estación Ciudad Deportiva.

La entrada principal es sobre Viaducto Río de la Piedad, en la puerta 7 de la Ciudad Deportiva.

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