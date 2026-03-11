Originario de Eindhoven, Países Bajos, Glow es un prestigioso festival internacional que combina arte, luz y tecnología. Se presentará por primera vez, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica. La sede elegida es, ni más ni menos que la ciudad de Puebla.

Fundado en la idea de que la luz es un lenguaje universal que no necesita traducción, Glow es más que un espectáculo visual, es un festival que propone una forma distinta apreciar una ciudad.

Foto: GLOW Eindhoven

¿Cuándo es Glow México en Puebla?

Glow Fest, creado en Holanda hace dos décadas, llega del 11 al 19 de abril de 2026 al centro histórico de Puebla para intervenir las calles y el interior de algunos edificios con instalaciones de luz coloridas, proyecciones y arte.

Desde su origen, Glow se ha distinguido por convertir el espacio público en una experiencia sensorial donde la tecnología destaca la arquitectura e historia de cada sede.

¿Cómo será Glow México en Puebla?

Al caer la noche, durante estos nueve días, las calles de Puebla se iluminarán con instalaciones tecnológicas de luz, distribuidas a lo largo de 2.4 kilómetros.

Durante este recorrido, los visitantes podrán disfrutar de obras intervenidas por artistas internacionales y talento local en distintos espacios emblemáticos.

Foto: GLOW Eindhoven

En el interior de algunos edificios históricos, como la Catedral de Puebla, la Biblioteca Palafoxiana, el Palacio Municipal de Puebla, el Teatro Principal de Puebla y el Templo de San Roque encontrarás estas obras iluminadas.

¿Quiénes participan en la edición de Glow México en Puebla?

Glow México fortalece las prácticas de artistas locales conociendo a profundidad sus vivencias y la manera que entienden su contexto.

Tres proyectos desarrollados por estudiantes universitarios serán incorporados a este recorrido lumínico, después de haber sido ganadores de un concurso diseñado para esta edición, los cuales también están contemplados para una futura edición de Glow en Eindhoven.

Eindhoven es la quinta ciudad más grande de Países Bajos. Es reconocida por su innovación en diseño, arquitectura y tecnología.

La llaman la Ciudad de la Luz.

Como dato curioso, en Eindhoven se fundó Phillips, en 1891.

Para hacer posible esta experiencia, casi 300 personas trabajarán en el montaje y desarrollo del festival.

Foto: GLOW Eindhoven

Parte del equipo tecnológico utilizado llegó en 16 contenedores desde Países Bajos a la capital poblana.

Glow México en Puebla no solo transformará las calles y recintos a través de la luz, el color y la tecnología, también cambiará la convivencia entre los visitantes y el corazón de la ciudad durante nueve noches.

Glow México es gratuito y creado para todo público: desde los más pequeños hasta los adultos mayores podrán disfrutar del festival.

Horarios del Glow México en Puebla

El circuito del festival estará instalado del 11 al 19 de abril de 19:00 a 23:00 horas, en las calles del centro histórico de Puebla.

Para conocer más detalles sobre el evento te recomendamos visitar la cuenta oficial de Glow México: @glowmxfest.

