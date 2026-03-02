En Europa hay un aeropuerto que parece jugar con los mapas; aquí puedes aterrizar en un país, caminar unos metros y salir oficialmente por otro. No se trata de un error cartográfico, sino de un acuerdo internacional que convirtió a esta terminal en un caso único.

Su ubicación en una zona donde confluyen tres naciones, su historia y su estructura interna lo hacen una curiosidad dentro de la aviación mundial.

Esta terminal se encuentra dividida en sector francés y sector suizo, algo único en el mundo. Foto: Pexels

Leer también Qué requisitos piden en migración para entrar a Estados Unidos

¿Cuál es el aeropuerto que está en tres países?

Hoy te presentamos el Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo, también conocido como EuroAirport.

Su nombre refleja las tres ciudades en las que opera: Basilea en Suiza, Mulhouse en Francia y Friburgo en Alemania. Pese a que coloquialmente los viajeros lo llaman “aeropuerto de Basilea”, su carácter trinacional es único.

Incluso, opera con tres códigos IATA distintos: BSL (Suiza), MLH (Francia) y EAP (EuroAirport), algo que ningún otro aeropuerto hace.

Pero lo curioso es que, aunque ofrece servicio en estos países, físicamente se encuentra en territorio francés, dentro del municipio de Saint-Louis, en la región de Alsacia.

Su cercanía es estratégica entre naciones: a 3.5 km de Basilea, a unos 30 km de Mulhouse y a aproximadamente 70 km de Friburgo, facilita la llegada y salida de viajeros extranjeros.

¿Cómo funciona el EuroAirport?

Esta terminal aérea se encuentra dividida en dos sectores: el francés y el suizo. Dentro del mismo edificio hay un paso fronterizo interno, lo que permite que los pasajeros elijan si desean ingresar formalmente a Francia o a Suiza.

También cuenta con una carretera aduanera que conecta directamente con Basilea sin pasar por los controles franceses de seguridad tradicionales. Y aunque parece confuso, desplazarse al interior es sumamente fácil.

Legalmente, el EuroAirport se rige por las leyes francesas porque se ubica dentro de su territorio. Sin embargo, las autoridades suizas tienen ciertas facultades en su sector.

De hecho, desde que Suiza se integró al espacio Schengen en 2008, la organización del aeropuerto fue adaptada a áreas Schengen y no Schengen, simplificando los controles para los viajeros.

El EuroAirport permite cruzar de Francia a Suiza sin salir del edificio. Foto: Pexels

Y a pesar de que Alemania no posee gestión del EuroAirport como Francia y Suiza, la ciudad de Friburgo fue incorporada oficialmente a la operación en 1987, debido a su relevancia regional.

En la actualidad, el aeropuerto ofrece diferentes conexiones hacia Alemania; autobuses como Flixbus realizan traslados de la terminal a Friburgo con una duración de una hora, pero también se puede llegar por tren desde Basilea.

¿Por qué es tan importante el EuroAirport?

Con alrededor de 9 millones de pasajeros anuales, según datos publicados en su mismo sitio oficial, este es el tercer aeropuerto más importante de Suiza, después de Zúrich y Ginebra. Y uno de los 10 más grandes de Francia.

En su pistas operan de 24 a 30 aerolíneas que conectan con 90 destinos en más de 30 países, principalmente en Europa, así como el norte de África y una parte de Asia central.

Durante los últimos años, compañías como easyJet y Wizz Air han impulsado el crecimiento del EuroAirport, gracias a su oferta de vuelos de bajo costo en Europa central.

¿Ya conocías su historia?

El EuroAirport tiene dos sectores: el francés y el suizo. Foto: Pexels

Leer también Experiencias y tours en el Jardín Escultórico Edward James

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters