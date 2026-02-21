Semana Santa es una de las temporadas más esperadas para viajar, pero también una de las más costosas. Por eso, elegir los días de tus vacaciones puede ayudarte a reducir costos.

Semana Santa es una festividad religiosa y se otorga como descanso a los estudiantes. Foto: Pixabay

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa este 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de Secretaría de Educación Pública, este año las vacaciones de Semana Santa sonn del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 del mismo mes.

Desde el punto de vista religioso, se celebrará del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección). La primera semana concentra los días más importantes para los creyentes y, por lo tanto, los de mayor afluencia para viajar.

De acuerdo con el buscador Skyscanner, playas y pueblos mágicos registran mayor demanda entre el 1 y el 5 de abril. Y cuando la demanda sube, los precios también.

¿Qué semana te conviene viajar?

Skyscanner sugiere, de preferencia, evitar viajar en la primera semana de este periodo vacacional, sobre todo si se quiere ahorrar dinero.

Mientras que la semana de Pascua (segunda semana, del 6 al 12 de abril) suele ser un poco más económica. Y es que la demanda disminuye después del Domingo de Resurrección, cuando muchas familias van regresando de su viaje.

No basta con elegir la segunda semana, también importa el día.

La agencia de viajes online Expedia señala que los martes y miércoles son más baratos para viajar, y también podrían ser más convenientes porque ya habrán pasado los días pico del periodo vacacional (jueves, viernes, sábado y domingo santo).

Skyscanner señala que, de manera particular, el jueves y Viernes Santo son considerados los días de mayor demanda turística.

Si bien la segunda semana de este periodo vacacional es Pascua, las familias suelen regresar a casa, disminuyendo la cantidad de viajeros en los destinos.

Si quieres ahorrar dinero, te conviene viajar la segunda semana. Foto: Freepik

¿Cuándo es mejor comprar y reservar vuelos?

Otro tip para ahorrar en tu viaje de Semana Santa es comprar vuelos de manera anticipada. Según la Procuraduría Federal del Consumidor:

Para vuelos nacionales: compra entre 6 y 8 semanas antes.

Vuelos internacionales: comprar de 3 a 6 meses con antelación.

Evita compras de último momento en temporada alta, pues las aerolíneas ajustan sus precios según la ocupación y demanda.

Por eso, mientras más cerca estés de Jueves o Viernes Santo, más altas serán las tarifas.

Consejos clave para viajar en Semana Santa

Activa alertas en los buscadores online para saber si el precio de tu vuelo baja

Procura volar a aeropuertos alternos si quieres tener un boleto más económico

Revisa previamente los destinos de mayor demanda para que no te quedes sin hospedaje

Prueba el hospedaje inteligente: hostales, Airbnb, hoteles boutique lejos del centro, etcétera

No compres tours de último momento porque suelen ser más caros

Si puedes, viaja ligero con equipaje de mano y no documentado

Comparar en distintos buscadores puede marcar la diferencia en tu presupuesto. Foto: Pixabay

Aunque no existe una regla absoluta, los expertos sugieren que la segunda semana de Semana Santa permite obtener un mejor ahorro.

