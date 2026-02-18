La CDMX se sigue preparando para recibir el Mundial 2026 y, de entre todos los proyectos e iniciativas ‘mundialistas’, una de las más útiles para los viajeros es la nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús, que conecta las 2 terminales del AICM con Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la ciudad.

Te explicamos qué recorrido hace, cuánto cuesta y los horarios de funcionamiento.

¿Qué ruta de Metrobús lleva al AICM?

El Metrobús es el único sistema de transporte público con paradas en ambas terminales del AICM, aunque hasta inicios de este año solo existía una opción directa: la ruta Aeropuerto.

La ruta Aeropuerto inicia en la estación San Lázaro de la línea 4, frente a la central de autobuses TAPO y la estación homónima de las líneas 1 y B del Metro).

Desde ahí parten los autobuses con letreros ‘Aeropuerto T1/T2’, que llegan a las puertas 6 y 7 (de la Terminal 1) y 3 (de la Terminal 2).

Con la entrada en función de la ruta Quetzalcóatl, ahora son 2 servicios del Metrobús que conectan con el AICM.

¿Cómo es la nueva ruta de Metrobús de Paseo de la Reforma al AICM?

La nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús es más larga que la ruta Aeropuerto, pues comienza en la estación Amajac de la línea 4, a un costado de la Torre Bienestar y a una calle de la Plaza de la República donde se encuentra el Monumento a la Revolución.

El trayecto consta de 19 paradas de ida y 18 de regreso, pasando por estaciones como Juárez, Eje Central, Isabel La Católica, Museo de la Ciudad, Pino Suárez, La Merced, Mercado de Sonora, San Lázaro y, finalmente, las terminales 1 y 2 del AICM.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, este nuevo servicio cuenta con 19 minibuses eléctricos de 8.5 metros de longitud (más pequeños que los autobuses comunes) y una capacidad de 70 pasajeros cada uno.

Reconocerlos es muy sencillo: además de su marquesina electrónica con la leyenda ‘Aeropuerto T1/T2’, las ventanas laterales de las unidades de esta nueva ruta tienen un rótulo de Quetzalcóatl y un balón de futbol.

La página oficial del Metrobús indica que funciona todos los días. La primera salida de Amajac es a las 4:37 a.m. y la última a las 11:21 p.m.; del AICM ofrece servicio a partir de las 4:42 a.m. y hasta las 12:00 a.m.

¿Cuánto cuesta llegar al AICM desde Paseo de la Reforma?

Aunque el costo por viaje en todo el sistema de Metrobús es de $6 pesos por persona, en las rutas Aeropuerto y Quetzalcóatl la tarifa sube a $30 pesos.

Para pagar se puede utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless, celulares con NFC (cartera digital) y relojes inteligentes.

El servicio es gratis para personas con discapacidad evidente o con documento oficial original, niños menores de 5 años y poseedores de tarjeta de gratuidad.

