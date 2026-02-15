Recorrer la Ciudad de México de noche tiene su encanto: monumentos iluminados, avenidas históricas con menos tráfico y una atmósfera diferente para descubrir nuestra capital.

Todo esto ocurre a bordo del Turibus Nocturno, un paseo panorámico que recorre algunos de los puntos más emblemáticos, pensado para turistas locales y extranjeros.

Recorrer el Centro Histórico bajo las luces nocturnas es una experiencia única. Foto: Turibus

¿Cómo es el tour nocturno de Turibus en CDMX?

Este recorrido nocturno se realiza a bordo del Turibus, el famoso autobús panorámico de dos pisos que te lleva a conocer diferentes zonas de Ciudad de México. Además, puedes subir y bajar en las paradas que quieras.

El Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, plazas y edificios emblemáticos son algunos de los sitios que contemplarás bajo las luces eléctricas.

La duración aproximada de este tour es de 60 minutos. De acuerdo con el sitio de Turibus, el recorrido incluye la vuelta completa por su circuito nocturno. Prepara

Y para tener una experiencia más cómoda, los autobuses cuentan con audioguía en nueve idiomas (alemán, español, francés, inglés, italiano, japonés, mandarín, portugués y ruso), otra especial para niños y conexión WiFi a bordo.

Prepara tu cámara porque las vistas te harán querer tomar decenas de fotos, y también puedes aprovechar el espacio para convivir y hacer nuevos amigos.

Si planeas ir esta temporada, como medida de recomendación, te sugerimos llevar ropa abrigadora y un impermeable, además de un poco de efectivo por si deseas comprar alimentos y souvenirs después del recorrido.

¿Cuáles son los horarios y puntos de salida?

El Turibus Nocturno opera todos los días, con un solo recorrido desde los siguientes puntos:

Ángel de la Independencia – 19:30 horas.

Hemiciclo a Juárez – 19:30 horas.

Zócalo – 19:30 horas.

Tú mismo puedes elegir desde qué punto salir; solo procura estar con 20 minutos de anticipación.

¿Cuánto cuesta el tour nocturno del Turibus por persona?

De 13 años en adelante: $180 pesos

Niños de 4 a 12 años: $50 pesos

INAPAM: $100 pesos

Grupos de 10 personas: $140 pesos por persona

Para evitarte largas filas y subir a tiempo, puedes comprar tus boletos con anticipación en el sitio oficial del Turibus. Debes seleccionar el día, el tipo recorridos y el número de boletos y realizar el pago con medios electrónicos.

Los edificios brillan bajo el cielo durante este recorrido nocturno por la ciudad. Foto: Turibus

¿Qué otros tours puedes tomar en la CDMX?

Además del paseo nocturno, Turibus ofrece otras rutas:

Ruta Centro Histórico

Tiene una duración aproximada de 2 horas y media, con acceso a cuatro zonas: Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica. Los autobuses también ofrecen WiFi, audioguías en varios idiomas, audioguía infantil y seguro de viajero.

Precios: desde $170 por persona.

Ruta Sur

Con una duración de alrededor de 2 horas, este recorrido se enfoca en zonas culturales e históricas del sur de la CDMX. Al igual que los demás, incluye conexión WiFi, audioguías y seguro.

Precios: Desde $170 por persona.

Ruta Polanco

El tour de aproximadamente 2 horas atraviesa calles arboladas, zonas modernas y áreas comerciales de Polanco, una de las colonias más famosas de la capital. Incluye los mismos servicios que las demás rutas.

Precios: Desde $170 por persona.

La CDMX iluminada de noche ofrece una vista completamente distinta desde el Turibus panorámico. Foto: Turibus

