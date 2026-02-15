Más Información

¿Necesitas tu Cartilla del IMSS?; paso a paso para reimprimirla por internet

Descubre los beneficios de la caminata del gorila; mejora tu equilibrio con sencillos pasos

No los tires a la basura: ¿cómo reciclar los frascos de perfume vacíos?; sigue estos tips

Historias de San Valentín; cuando enseñar se vuelve un acto de amor y compromiso social

Joven se confunde y compra boletos para Bunbury en lugar de Bad Bunny; esto paso

Recorrer la de noche tiene su encanto: monumentos iluminados, avenidas históricas con menos tráfico y una atmósfera diferente para descubrir nuestra capital.

Todo esto ocurre a bordo del Turibus Nocturno, un paseo panorámico que recorre algunos de los puntos más emblemáticos, pensado para turistas locales y extranjeros.

Recorrer el Centro Histórico bajo las luces nocturnas es una experiencia única. Foto: Turibus
¿Cómo es el tour nocturno de Turibus en CDMX?

Este recorrido nocturno se realiza a bordo del Turibus, el famoso autobús panorámico de dos pisos que te lleva a conocer diferentes zonas de Ciudad de México. Además, puedes subir y bajar en las paradas que quieras.

El Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, plazas y edificios emblemáticos son algunos de los sitios que contemplarás bajo las luces eléctricas.

La duración aproximada de este tour es de 60 minutos. De acuerdo con el sitio de , el recorrido incluye la vuelta completa por su circuito nocturno. Prepara

Y para tener una experiencia más cómoda, los autobuses cuentan con audioguía en nueve idiomas (alemán, español, francés, inglés, italiano, japonés, mandarín, portugués y ruso), otra especial para niños y conexión WiFi a bordo.

Prepara tu cámara porque las vistas te harán querer tomar decenas de fotos, y también puedes aprovechar el espacio para convivir y hacer nuevos amigos.

Si planeas ir esta temporada, como medida de recomendación, te sugerimos llevar ropa abrigadora y un impermeable, además de un poco de efectivo por si deseas comprar alimentos y souvenirs después del recorrido.

¿Cuáles son los horarios y puntos de salida?

El Turibus Nocturno opera todos los días, con un solo recorrido desde los siguientes puntos:

  • Ángel de la Independencia – 19:30 horas.
  • Hemiciclo a Juárez – 19:30 horas.
  • Zócalo – 19:30 horas.

Tú mismo puedes elegir desde qué punto salir; solo procura estar con 20 minutos de anticipación.

¿Cuánto cuesta el tour nocturno del Turibus por persona?

  • De 13 años en adelante: $180 pesos
  • Niños de 4 a 12 años: $50 pesos
  • INAPAM: $100 pesos
  • Grupos de 10 personas: $140 pesos por persona

Para evitarte largas filas y subir a tiempo, puedes comprar tus boletos con anticipación en el sitio oficial del Turibus. Debes seleccionar el día, el tipo recorridos y el número de boletos y realizar el pago con medios electrónicos.

Los edificios brillan bajo el cielo durante este recorrido nocturno por la ciudad. Foto: Turibus
¿Qué otros tours puedes tomar en la CDMX?

Además del paseo nocturno, Turibus ofrece otras rutas:

Ruta Centro Histórico

Tiene una duración aproximada de 2 horas y media, con acceso a cuatro zonas: Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica. Los autobuses también ofrecen WiFi, audioguías en varios idiomas, audioguía infantil y seguro de viajero.

  • Precios: desde $170 por persona.

Ruta Sur

Con una duración de alrededor de 2 horas, este recorrido se enfoca en zonas culturales e históricas del sur de la CDMX. Al igual que los demás, incluye conexión WiFi, audioguías y seguro.

  • Precios: Desde $170 por persona.

Ruta Polanco

El tour de aproximadamente 2 horas atraviesa calles arboladas, zonas modernas y áreas comerciales de Polanco, una de las colonias más famosas de la capital. Incluye los mismos servicios que las demás rutas.

  • Precios: Desde $170 por persona.
La CDMX iluminada de noche ofrece una vista completamente distinta desde el Turibus panorámico. Foto: Turibus
