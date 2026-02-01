El Festival de Flores y Jardines (FYJA) ha confirmado las fechas de la edición 2026 y, una vez más, transformará Polanco en un jardín urbano lleno de arte floral, paisajismo y muchas experiencias al aire libre.

Las calles, parques y fachadas de esta colonia se cubrirán de flores, bajo un concepto que invita a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la ciudad y la memoria colectiva de México.

Si quieres ver el trabajo de diseñadores, artistas y amantes de las flores, te damos las fechas para lanzarte al recorrido.

Lánzate al Festival de Flores y Jardines 2026 y tomate decenas de fotos. Foto: Facebook Festival FYJA

¿Qué es el Festival de Flores y Jardines 2026?

El Festival FYJA nació con la intención de llevar la naturaleza al espacio público y crear un diálogo entre diseño, paisaje y comunidad. En sus diferentes ediciones ha intervenido sitios como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución.

Este 2026, regresa a Polanco con una propuesta en la que se mira al jardín como un espacio vivo, donde se entrelazan la biodiversidad y los recuerdos. Y es que bajo el tema “México” pretende representar la riqueza natural y cultural del país a través de instalaciones florales.

Durante cuatro días, los visitantes podrán caminar en frente de fachadas decoradas, esculturas florales, jardines temporales y arcos enormes llenos de color y aromas.

Habrá arcos florales y jardines efímeros para caminar entre flores y paisajes vibrantes. Foto: Facebook Festival FYJA

¿Cuáles son las sedes del Festival FYJA 2026?

El Festival de Flores y Jardines 2026 se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en distintaspartes de Polanco se llenarán de color. Los puntos confirmados son:

Parque América

Parque Lincoln

Avenida Masaryk

Polanquito y calles aledañas

El Parque América albergará exposiciones de jardines efímeros diseñados por paisajistas, además de una muestra de arcos florales monumentales que transformarán el espacio público en un recorrido visual.

¿Qué convocatorias hay en el Festival FYJA?

Cada año el FYJA abre sus puertas a creativos de distintas disciplinas con tres convocatorias, por si te animas a inscribirte:

Convocatoria de jardines: dirigida a arquitectos paisajistas, diseñadores, artistas y equipos creativos. Cierra el 9 de febrero de 2026.

Concurso para estudiantes: enfocado en jóvenes de arquitectura, diseño y artes visuales; el proyecto ganador será construido y exhibido. Cierra el 6 de febrero de 2026.

Convocatoria de arcos florales: para diseñadores florales y escuelas especializadas en instalaciones efímeras. Cierra el 11 de febrero de 2026.

Las bases y requisitos se encuentran en fyja.mx/así como en su perfil de Facebook Festival FYJA.

La entrada al Festival de Flores y Jardines 2026 es gratis y no necesita registro. Foto: Facebook Festival FYJA

Con su mezcla de arte floral y una temática que celebra la diversidad de México, el FYJA 2026 es un plan para ver de distinta perspectiva una de las colonias más populares de la CDMX.

