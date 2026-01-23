Tan grande es la CDMX como su cartelera de actividades y experiencias de fin de semana. Y, si estás planeando explorar la ciudad en estos días, aquí te hacemos 5 propuestas divertidas.

Tour de leyendas en el Centro Histórico

En más de 700 años de historia, el Centro Histórico de la CDMX ha contado tétricos sucesos, dotando a edificios y otros rincones de un aura fantasmagórica.

Para los valientes que se animen a conocer ese lado ‘oscuro’, este fin de semana habrá un tour nocturno de leyendas, el cual te llevará a joyas arquitectónicas ‘embrujadas’, como la Iglesia de Santa Catarina, la Plaza de Santo Domingo, la Catedral Metropolitana, la Casa de los Azulejos y el Convento de la Concepción.

Foto: Javier Santos Guzmán. Unsplash

Escucha las leyendas sobre un sacerdote de la Nueva España que rezaba con las ánimas; la de la joven actriz Casilda, que enloqueció y quemó un teatro; o la de doña Felipa y el fantasma de su ‘nuera’ Francisca.

Sábado 24 y domingo 25 de enero a las 7:00 p.m.

El costo es de $760 pesos por persona.

Más información en la página web de Civitatis.

Bazar japonés al sur de la CDMX

¿Eres fan de la cultura japonesa? La Asociación México Japonesa de la CDMX organiza este fin de semana el Bazarcito Japonés, un festival con productos tradicionales y modernos del país asiático.

El principal atractivo es un mercadillo de ropa y accesorios, papelería, libros, artesanías, decoraciones para el hogar, amuletos y un montón de comida nipona, así como talleres para aprender el significado de la yukata (y utilizar una para tomarte fotos) y de caligrafía.

Foto: Sylvain Miklaszewski. Unsplash

Se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en la sede de la Asociación México Japonesa, ubicada en la calle Fujiyama 144, colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.

La entrada es gratuita (los talleres tienen costo extra) y requiere registro previo en el siguiente formulario: forms.gle/JYgtpGZXsoTHTyfTA

Más información en Facebook: ‘Asociación México Japonesa, A. C.’.

Recorrido en bicicleta con desayuno incluido

El tour Food & Bikes es un recorrido guiado en bici por algunos de los lugares más icónicos de CDMX, con paradas en puestos y locales de comida.

La rodada inicia en la Fuente de Cibeles (una réplica de la que está en Madrid), en la colonia Roma, y sigue por el Mercado Medellín, pasa por la colonia Condesa y el Parque México, el Audiorama y otros sitios del Bosque de Chapultepec y, finalmente, termina en el Museo Nacional de Antropología.

Fotos: Fever

Te aconsejamos llevar el estómago vacío porque porque en el camino se irán haciendo algunas degustaciones de comida y bebidas.

La actividad estará disponible el domingo 25 a las 9:00 a.m.

Tiene un costo de $1,545 pesos por persona e incluye bicicleta, café o té, agua embotellada y comida.

Más información en la página de Fever.

Musical de El Rey León en Polanco

Con más de 27 años presentándose en Broadway, el musical de El Rey León, una de las películas más entrañables de Disney, es una gran opción para disfrutar el fin de semana en CDMX.

En un par de actos recrea el ambiente del filme en la sabana africana, así como algunos de sus momentos más emotivos. La escenografía y los disfraces son espectaculares, así como la música en vivo (creación de Elton John y Tim Rice).

Foto: El Rey León El Musical

Se presenta en el Teatro Telcel, a un costado del Museo Soumaya.

El sábado 24 tendrá funciones a las 4:30 p.m. y 8:30 p.m. El domingo 25 a la 1:00 p.m. y 5:30 p.m.

Boletos desde $1,488 pesos por persona.

Más información en la página: elreyleonelmusical.mx

Festival de Moles en Hacienda de los Morales

¿Te gusta el mole? Te proponemos visitar la histórica Hacienda de los Morales en Polanco, una bella edificación del siglo XVI.

Regularmente ofrece experiencias especiales de temporada, como el Festival de Moles, uno de los platillos mexicanos más emblemáticos.

Foto: Hacienda de los Morales

Aunque se puede pedir cualquiera de los alimentos de su carta, lo llamativo de esta opción es que podrás elegir la proteína (pato, pulpo, res, cerdo, etc.) y luego bañarlo con 1 de los 8 moles disponibles: poblano, de guayaba, de tamarindo, encacahuatado, xiqueño de Veracruz, negro de Oaxaca, amarillito de Oaxaca o verde.

Abrirá el sábado 24 de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y el domingo 25 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Más información al Whatsapp: (55) 3933 3733.

