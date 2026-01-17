¿Eres de los que quiere llevar a su lomito a todos lados? Te tenemos una buena noticia, porque próximamente podrás salir con tu perrhijo a pasear por la noche en un tour panorámico por la Ciudad de México.

El Patitas de Perro Night Tour es una experiencia para los peluditos y sus humanos que consiste en recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la capital a bordo de un autobús sin techo.

Patitas de Perro Night Tour. Foto: Capital Bus

¿De qué trata el Patitas de Perro Night Tour en la CDMX?

Este tour nocturno (organizado por la agencia Capital Bus) ha sido diseñado para que humanos y perritos vivan juntos una aventura diferente en la CDMX.

El recorrido se realiza en un autobús de doble piso, ideal para disfrutar vistas panorámicas mientras tu lomito siente el aire en su carita y permanece en un ambiente relajado y completamente seguro.

Durante aproximadamente 1 hora con 15 minutos, el tour atraviesa algunas de las avenidas y monumentos representativos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora, el Hemiciclo a Juárez y Paseo de la Reforma.

Patitas de Perro Night Tour. Foto: Capital Bus

Además, hay sorpresas para los perritos durante el tour. En temporadas especiales, incluso pueden ir disfrazados al recorrido, lo que hace que la experiencia sea aún más divertida y memorable.

Es la excusa perfecta para vivir una experiencia distinta con tu compañero de cuatro patas, y también para que interactúe con otros 'lomitos'.

¡Ojo! Para evitar cualquier incidencia en el trayecto, sólo se admite la entrada de perros de raza pequeña y mediana de no más de 50 cm de altura.

Patitas de Perro Night Tour. Foto: Capital Bus

¿Cuánto cuesta el boleto para el Patitas de Perro Night Tour?

El boleto del tour tiene un costo de $350 pesos e incluye acceso para un adulto y un perrito.

De momento, únicamente hay disponibilidad para los domingos 15 de febrero, 22 de marzo, 19 de abril y 17 de mayo.

La salida de todos los paseos es a las 20:00 horas, y se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación. No se permiten alimentos ni bebidas; sólo se permite agua embotellada.

Otro dato que debes considerar es que el punto para abordar el Capital Bus Ángel de la Independencia, ubicado en Av. P.º de la Reforma 322, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Compra tus boletos en la página web de Capital Bus o en la de Fever.

Este recorrido es ideal para quienes buscan una forma diferente de disfrutar la ciudad, fortalecer el vínculo con su mascota y sumar una experiencia nocturna única a sus planes en la CDMX.

