Bluey, la perrita australiana más querida de la televisión aterrizará en la Ciudad de México con una actividad diseñada para que niñas, niños y adultos se sientan dentro de un episodio de la serie.

Hablamos de "La casa de Bluey", experiencia inmersiva que combina juegos y convivencia familiar en un escenario a escala real. Si quieres saber dónde se instalará, en Destinos te lo decimos.

Esta experiencia inmersiva es un plan familiar imperdible en la CDMX. Foto: Fever

¿Cómo será la experiencia inmersiva de "La Casa de Bluey"?

La Casa de Bluey no será un show ni una exposición tradicional, sino un recorrido interactivo de aproximadamente 60 minutos. Así que vete preparando porque esto es todo lo que encontrarás.

Para empezar, a lo largo largo de la experiencia, los visitantes explorarán distintas habitaciones de la casa de los Heeler, como la sala, la cocina, el jardín y la zona de juegos. Al mismo tiempo, participarán en dinámicas inspiradas en la serie animada.

Las misiones principales serán ayudar a encontrar a Floppy o a la muñeca favorita de Bingo, y seguir pistas divertidas para descubrir un tesoro. Todo acompañado de efectos especiales, iluminación, mapping y juegos colaborativos.

Asimismo, contará con espacios decorados para tomarse fotos y una tienda con mercancía oficial exclusiva.

El recorrido en "La Casa de Bluey" contiene escenarios de la serie animada a escala real. Foto: Fever

¿Cuánto costará la entrada a la experiencia de "La Casa de Bluey"?

De momento, puedes anotarte en la lista de espera de Fever, empresa que organiza la experiencia de "La Casa de Bluey". Sólo necesitas ingresar tu correo electrónico para recibir notificaciones del evento.

La preventa arrancará el lunes 12 de enero a las 11:00 horas; para que lo tengas en cuenta, los precios de las entradas irán desde los $350 a los $450, dependiendo del día al que se desee asistir.

Además, habrá venta de un paquete familiar para 4 personas con precio preferencial; mientras que menores de 2 años entrarán gratis siempre que no ocupen un lugar en las dinámicas.

¿Dónde será la experiencia inmersiva de "La Casa de Bluey"?

La experiencia inmersiva de la perrita Bluey abrirá sus puertas a partir del 5 de marzo en el Centro Comercial Perisur. Los horarios de acceso serán desde las 09:00 a 19:30 horas.

Esta plaza se localiza en Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán, CDMX.

No dudes en ir con toda tu familia, pues las actividades serán aptas para grandes y pequeños.

Juegos, pistas y retos te esperan en la experiencia de "La Casa de Bluey". Foto: Fever

