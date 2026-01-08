Aunque las vacaciones ya terminaron o están a punto de hacerlo, el fin de semana es una gran oportunidad para salir a conocer nuevos lugares y disfrutar de pueblos mágicos, balnearios, talleres artesanales, ranchos y otras experiencias en la naturaleza, por mencionar algunos sitios.

Cerca de CDMX hay muchas opciones y aquí te proponemos 5 en Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla y Morelos.

Balneario de aguas termales Tzindejéh en Hidalgo

En el semidesierto de Hidalgo, a unas 3 horas en auto de la CDMX, uno de los balnearios termales del estado es Tzindejéh, un complejo con manantiales que, según se cuenta, utilizaron princesas y doncellas otomíes en la época prehispánica.

Foto: Balneario Tzindejéh

Cuenta con 3 albercas y 1 chapoteadero, 3 jacuzzis al aire libre y 2 techados, todos con agua calientita a una temperatura que ronda los 31°C.

También ofrece restaurante, spa, hotel con 25 habitaciones y arte por todo el balneario, pues hay distintas esculturas de dioses antiguos e incluso un mosaico de Tláloc.

Lee también: Así será la comida en las alturas en un viñedo de Querétaro

El fin de semana abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $120 pesos para mayores de 11 años y $90 para adultos con credencial del INAPAM y niños de entre 3 y 11 años.

Más información al Whatsapp: (55) 4653 2184.

Visita un taller de obsidiana en Teotihuacán

Además de la imponente Zona Arqueológica de Teotihuacán, en los pueblos mágicos de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (aproximadamente a 1 hora de la CDMX) existen otros atractivos que no te puedes perder, como los talleres artesanales de obsidiana.

El fin de semana, te proponemos visitar Casa Obsidiana, un estudio y firma de diseño en el que podrás conocer el proceso de elaboración de joyería y otros artículos con esta roca volcánica, así como su utilización en áreas como interiorismo y arquitectura.

Fotos: Casa Obsidiana

La experiencia es guiada por un artesano e incluye degustación de licores de xoconostle y mezcal.

Disponible el sábado 10 de diciembre a las 11:00 a.m.

Tiene un costo de $400 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (56) 3572 7790.

Brunch y recorrido en rancho agroecológico de Querétaro

En la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro (a poco más de 3 horas de la CDMX), el Rancho Santa Marina brinda experiencias campestres los fines de semana, tal como un brunch con vista al campo y visita guiada al complejo.

El primer paso es un desayuno con platillos e insumos completamente locales, para después dar un paseo por la propiedad.

Fotos: Rancho Santa Marina

Durante el recorrido conocerás su ganado de libre pastoreo, las técnicas que utilizan para no dañar el medio ambiente, su viñedo, cava e incluso su quesería, donde se organiza una cata.

La experiencia está disponible únicamente el fin de semana, a partir de las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $580 pesos por persona.

Más información en el sitio web: ranchosantamarina.com

Visita la cascada Las Brizas en Zacatlán

Entre los pueblos mágicos de Zacatlán y Chignahuapan (a menos de 3 horas de la CDMX) se encuentra una de las cascadas más imponentes de Puebla y el centro de México: Las Brizas, con 350 metros de altura divididos en diversos saltos.

Ahí mismo existe un centro ecoturístico con senderos a un costado de la caída de agua, miradores panorámicos, un circuito de 3 tirolesas, zona de tiro con arco y un mirador de cristal suspendido en el aire.

Fotos: Cascada Las Brizas Zacatlán

El fin de semana abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona, aunque las demás actividades tienen costo extra (desde $50 a $150).

Lee también: En qué horarios está abierto Val'Quirico

Más información al Whatsapp: (797) 106 1338.

Carreras de karts en Cuernavaca

En Cuernavaca (a 1 hora y media de la CDMX) tendrás la oportunidad de convertirte en piloto de automovilismo durante el fin de semana, pues para esta última propuesta te contaremos del kartódromo Go Karts Cuernavaca.

Al norte de la ciudad, esta pista de más de 700 metros de longitud brinda distintos tipos de curvas y rectas que te harán probar tus habilidades al volante en una actividad divertida y apta para toda la familia.

Foto: Go Karts Cuernavaca

El sábado 10 y domingo 11 abrirá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La renta va desde los $250 pesos por un hit de karting (12 minutos).

Más información al Whatsapp: (777) 440 2404.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters